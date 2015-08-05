Китайские ученые выяснили, что острая пища способствует долголетию
08:36, 05 августа 2015Наука и IT
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Острая пища, особенно с добавлением свежего перца чили, способствует долголетию, выяснили ученые из Китая.
Ученые из Китая установили, что употребление острой еды способствует долголетию / blog.kfoods.com
В исследовании, опубликованном в медицинском издании BMJ, приняли участие около полумиллиона человек в возрасте от 30 до 79 лет, передает Би-би-си.
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По данным исследования, у тех, кто регулярно употребляет острую пищу, снижен риск сердечно-сосудистых, респираторных и раковых заболеваний.
Также отмечается, что в перце чили, который присутствует почти во всех острых блюдах Китая, содержится капсаицин, обладающий противовоспалительными свойствами.
При этом в исследовании говорится, что окончательные выводы об универсальной полезности острой пищи делать еще рано.
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