Китайские ученые выяснили, что острая пища способствует долголетию

В исследовании, опубликованном в медицинском издании BMJ, приняли участие около полумиллиона человек в возрасте от 30 до 79 лет, передает Би-би-си.

Читайте такжеУчёные разрабатывают "умное" зеркало для диагностики здоровья

По данным исследования, у тех, кто регулярно употребляет острую пищу, снижен риск сердечно-сосудистых, респираторных и раковых заболеваний.

Также отмечается, что в перце чили, который присутствует почти во всех острых блюдах Китая, содержится капсаицин, обладающий противовоспалительными свойствами.

При этом в исследовании говорится, что окончательные выводы об универсальной полезности острой пищи делать еще рано.