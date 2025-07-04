Самым молодым ребенком, которого убили российские оккупанты, стал новорожденный младенец в возрасте два дня.

За все время полномасштабного вторжения захватнические войска Российской Федерации убили в Украине 637 детей. В то же время устанавливаются точные данные о пострадавших детях в зоне ведения боевых действий и на временно оккупированных территориях. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины в ответ на запрос УНИАН.

"Сообщаем, что с начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины в результате вооруженных нападений вооруженных сил Российской Федерации по состоянию на 30 июня 2025 года пострадали 2678 детей, из них 637 - погибли, 2041 - ранены", - отметили в Офисе генпрокурора.

В то же время продолжается работа по установлению всех данных о пострадавших детях на территориях ведения активных боевых действий и временно оккупированных врагом.

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Так, по полученным данным больше всего пострадало детей в Донецкой (641), Харьковской (497), Киевской (146), Черниговской (86), Херсонской (217), Николаевской (122), Луганской (67), Запорожской (188), Днепропетровской (274), Сумской (151) областях.

"Самым молодым погибшим ребенком в результате совершения военных преступлений военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации, стал новорожденный мальчик в возрасте два дня", - отмечается в сообщении.

В частности, 23 ноября 2022 года в результате ракетного обстрела жилого сектора города Вольнянск Запорожской области погиб младенец, находясь вместе с матерью в помещении роддома.

Сейчас по данным Единого реестра досудебных расследований под процессуальным руководством прокуроров осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах по фактам совершения более 1535 уголовных правонарушений, связанных с вооруженной агрессией России против Украины, совершенные в отношении детей.

Преступления РФ в отношении украинских детей

Как сообщал УНИАН, российские захватчики на оккупированных территориях похищают украинских детей и вывозят вглубь России. В 2024 году издание Financial Times писало, что похищенных украинских детей в России усыновляют в российские семьи.

Также российские захватчики целенаправленно наносят удары по критическим гражданским объектам. В частности, в июле 2024 года оккупанты нанесли ракетный удар по детской специализированной больнице "Охматдет" в Киеве.

В марте 2022 года россияне сознательно нанесли удар по роддому в Мариуполе. Такой авиаудар был осуществлен в момент режима "тишины", объявленного и подтвержденного в т.ч. агрессором.

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