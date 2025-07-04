Люди застряли в лифтах, а городской транспорт был парализован.

В Чехии произошло масштабное отключение электроэнергии. Об этом пишет denik.cz.

Сейчас технические специалисты работают над устранением неисправности. По предварительным данным Национального управления по кибернетической и информационной безопасности, отключение электроэнергии произошло не из-за кибератаки. Сейчас энергетики и другие специалисты выясняют причину.

В то же время спасатели помогают людям, которые застряли в лифтах.

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"Перебои с электроснабжением коснулись Либерцкого, Северочешского, Восточночешского и Центральночешского краев и части Праги - районов Прага 4, Прага 10, Прага и Прага 9. Мы интенсивно работаем над восстановлением электроснабжения в сотрудничестве с операторами распределительных сетей", - сообщил оператор системы ČEPS в сети X.

Также в Праге отключение света на несколько минут остановило метро линий A, B, C, после чего поезда снова возобновили движение.

В свою очередь в городе Либерец из-за блэкаута не курсируют трамваи.

"Трамваи не курсируют, у нас вышли из строя все системы, подключенные к электросети. Но автобусы продолжают курсировать", - заявила пресс-секретарь транспортного предприятия города Мартина Поршова.

Кроме того, в Краловоградецком крае, где отключение продолжалось около получаса, пожарные выезжали к людям, которые застряли в лифтах. Всего было зафиксировано около 20 случаев.

"Количество случаев с лифтами будет расти. Мы также решаем вопрос резервных источников питания", - отметил представитель пожарных Радек Менкл агентству ČTK.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала уже отреагировал на ситуацию и отметил, что Чехия сталкивается с очень неприятной ситуацией.

"Все интенсивно работают над восстановлением поставок электроэнергии, что сейчас является приоритетом", - отметил он в соцсети X.

Отмечается, что сбой повлиял на восемь распределительных станций передающей системы, пять из которых сейчас снова работают. Сейчас причиной проблем называют падение фазового проводника.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан добавил:

"Сейчас мы расследуем масштабы аварии и осложнения, которые она вызвала".

Блэкауты в мире - последние новости

Как писал УНИАН, в конце мая блэкаут поглотил Канны прямо перед вручением "Золотой пальмовой ветви". Тогда сообщалось, что из-за перебоев с электричеством в городе возникли серьезные проблемы.

Также в Каннах отключились светофоры, мобильная и интернет-связь. Кроме того, под удар попала железнодорожная станция. В то же время штаб-квартира кинофестиваля лишь на короткое время осталась без света.

Как позже стало известно, блэкаут был вызван пожаром, вероятно, поджогом, на близлежащей электроподстанции.

В свою очередь в конце апреля Испанию охватил транспортный хаос из-за масштабного блэкаута. В частности воздушное движение в стране работало на "половину мощности", а также серьезно пострадала железнодорожная сеть Испании.

Мадридское метро тогда приостановило свою работу. Там посоветовали людям искать альтернативные способы передвижения, например, автобусы.

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