Он считает, что начальник управления политического планирования Минобороны США занимается прямым саботажем.

10 июня, как и в течение ряда других дней, Киев и другие города Украины находятся под ударами российских беспилотников типа "Шахед" и ракет. Внештатный научный сотрудник Евразийского центра Atlantic Council Даг Клейн стал свидетелем одного из таких ударов, будучи в столице.

"Прежде чем я спустился в бомбоубежище, я услышал ещё три взрыва. Неделей позже более 280 дронов и несколько баллистических ракет обрушились на столицу Украины, убив по меньшей мере 28 человек. Среди погибших — гражданин США Фред Грэнди. Без ракет ПВО жертв было бы намного больше, поэтому особенно шокирует тот факт, что Пентагон объявил о приостановке поставок этих вооружений в Украину", - пишет он в колонке для New York Post.

По его словам, это катастрофическое решение, продвигаемое начальником управления политического планирования Минобороны Элбриджем Колби, давним противником помощи Украине. "По сути оно равносильно саботажу усилий президента [США Дональда] Трампа по завершению войны Владимира Путина против Украины.

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Колби годами утверждает, что помощь нужно перенаправить с Украины на защиту союзников, таких как Тайвань, хотя сами тайваньцы заявляли, что лучший способ им помочь — это обеспечить поражение России в Украине, пишет Клейн.

И также подчеркивает, что "вдохновлённый сокращением американской помощи" Путин недавно произвел самый масштабный авиаудар за всю войну — 537 дронов-камикадзе, баллистических и крылатых ракет, чтобы убивать мирных жителей и заставить Украину израсходовать последние запасы ПВО.

Эксперт отмечает, что Трамп уже более четырёх месяцев пытается добиться урегулирования конфликта путём переговоров, и Киев готов пойти на серьёзные уступки ради мира — несмотря на то, что Москва продолжает требовать капитуляции Украины. Но пока стратегия Трампа, по его словам, направленная на ослабление давления на Россию в надежде соблазнить Путина перемирием, не работает — напротив, она усугубила ситуацию.

Россия использует колебания Вашингтона, чтобы добиться преимущества на поле боя. "Сидя в подземном убежище в прошлом месяце и слушая, как над головой грохочут ракеты ПВО, было невозможно не думать о том, что всего за день до этого Белый дом перенаправил 20 000 зенитных ракет, специально предназначенных для защиты Украины от дронов, на Ближний Восток", - подчеркнул Клейн.

Без новой поддержки со стороны Трампа украинские города могут остаться полностью незащищёнными от ракетных атак. Только США могут предоставить системы Patriot. Это одни из самых современных средств ПВО в мире и единственный "настоящий щит Украины" от российских и иранских баллистических ракет.

Именно поэтому Украина стремится заключить многомиллиардную сделку по закупке ПВО у США, возможно при финансовой поддержке европейских стран или даже за счёт замороженных российских активов, находящихся в США, говорится в материале.

Помогая Украине, США помогает и себе

Благодаря опыту, полученному в Украине при использовании систем Patriot, ПВО США достигли 100% эффективности при перехвате иранских ракет и дронов во время атаки Тегерана на американскую базу в Катаре в прошлом месяце, подчеркнул эксперт.

Трамп прав, стремясь положить конец боевым действиям в Украине — никто не хочет мира сильнее, чем сами украинцы. "Но уже давно пора признать, что Путин просто "водит его за нос". Если Трамп не отменит принятое решение, сокращение военной помощи Украине со стороны Пентагона, скорее всего, обречёт его мирные усилия на провал", - добавил он.

Санкции остаются одним из самых мощных инструментов в арсенале Трампа, чтобы показать Путину, что он не будет стоять в стороне и позволять Москве захватывать Украину. Их введение, скорее всего, принесло бы президенту мощную поддержку обеих партий и стало бы его самым сильным шагом к миру в Украине.

Но если санкции не будут сопровождаться поставками систем ПВО и другого оружия, необходимого для защиты Украины от беспощадных атак России, Трамп просто отвернётся от украинского народа.

Другие новости о последствиях политики Трампа по отношению к Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп бросил Украину на произвол судьбы, отменив поставки оружия. Эксперт отметил, что заявления США о том, что поставки вооружения якобы были приостановлены для защиты собственных запасов, "не имеют смысла".

Кроме того, мы рассказывали, что Европа должна переиграть РФ так, чтобы она никогда не захватила Украину. "Европа имеет финансовые и промышленные мышцы, чтобы легко переиграть Кремль", - отметил обозреватель Гэмиш де Бреттон-Гордон.

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