Также были определены лучшие модели в своих сегментах.

В 2025 году в продаже можно найти огромное количество новых автомобилей. Из-за этого сложно определить, какую модель стоит купить.

Эксперты из Auto Express назвали лучший автомобиль 2025 года. Они протестировали сотни различных моделей, чтобы определить фаворита.

По словам экспертов, определить лучший автомобиль 2025 года было не так и просто. Тем не менее они смогли сделать выбор.

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Эксперты признали электрокроссовер Skoda Elroq лучшей моделью 2025 года. По их словам, это почти идеальный автомобиль.

Эксперты рассказали, что Skoda Elroq демонстрирует лучшие качества чешского бренда. Это довольно недорогая и практичная модель, которая способна справиться с многими задачами.

"В конце концов, мы выбрали автомобиль, в котором, как ни старались, не смогли найти никаких явных недостатков, и это обеспечило ему лидирующую позицию", - заявили эксперты.

Кроме того, были определены лучшие автомобили в различных сегментах. В частности, лучшей городской моделью признали хэтчбек Kia Picanto.

Лучшие автомобили в других сегментах:

Семейный автомобиль года - Skoda Octavia

Доступный электромобиль года - Renault 5 EV

Универсал года - Skoda Superb Combi

Премиальный электромобиль года - BMW iX

Доступный гибридный автомобиль года - MG3

Премиальный гибридный автомобиль года - BMW 530e

Пикап года - Ford Ranger

Компактный кроссовер года - Renault 4

Среднеразмерный фургон года - Ford Transit Custom

Большой кроссовер года - Skoda Kodiaq

Большой фургон года - Renault Master

Какие бренды выпускают самые надежные автомобили в 2025 году

Ранее в J.D. Power определили производителей самых надежных и самых ненадежных автомобилей в 2025 году. Среди моделей лидером стал спорткар Porsche 911.

Первое место по надежности своих автомобилей занял бренд Lexus. Также высокие оценки получили Nissan и Hyundai.

Бренды Audi, Volvo и Infiniti заняли последние места в рейтинге. По словам экспертов, у этих автомобилей часто возникают поломки.

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