Лучшая ситуация сейчас на столичной Троещине.

В Киеве из-за воздушной атаки врага наблюдается загрязнение воздуха. Об этом сказал генеральный директор Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Сергей Чумак в эфире телемарафона.

Он отметил, что с самого утра мобильные группы начали проводить исследования воздуха в столице после сегодняшней российской атаки.

"На правом берегу мы действительно наблюдали значительное превышение по таким показателям как диоксид азота, оксид углерода, ангидрид сернистый. На левом берегу, особенно на Троещине, там не было превышений", - сказал Чумак.

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По его словам, что касается временного промежутка, скорости движения воздуха, то уже наблюдается уменьшение концентраций этих загрязняющих веществ в воздухе.

Чумак сказал, что в такой ситуации в первую очередь должны обратить внимание на состояние здоровья групп риска - дети, пожилые люди и те, кто имеют хронические заболевания, потому что такое состояние воздуха может привести к обострению их болезней.

По его словам, в такой ситуации не нужно без необходимости выходить на воздух. Закрыть окна в жилых помещениях, проводить влажную уборку и побольше пить, а на улице лучше надеть маску, чтобы не вдыхать продукты горения.

Чумак отметил, что загрязнение воздуха влияет на состояние человека.

Опасный уровень загрязнения воздуха в Киеве - что известно

Как сообщал УНИАН, после ночной атаки российских оккупантов на ряде локаций в Киеве зафиксирована высокая концентрация продуктов горения в воздухе.

По данным SaveEcoBot, индекс качества воздуха (AQI) в некоторых местах столицы достигает отметки более 280 при норме 50.

Худшие показатели фиксировались в Печерском районе.

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины подтвердили, что в Киеве высокий уровень загрязнения воздуха. Причиной ухудшения состояния воздуха назвали пожары, вызванные массовым ночным обстрелом РФ. Радиационный фон в столице остается в норме.

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