Нередко, таким образом домашние любимцы могут показывать своему хозяину свои потребности.

Даже если у вашей кошки или кота есть игрушки, он или она вряд ли удержатся от того, чтобы наброситься на пальцы ног, когда видят, как вы ими шевелите под одеялом. Также вы просто можете идти мимо кота, когда он неожиданно начинает нападать на ваши лодыжки и кусать или царапать их. Клинический специалист по поведению животных Аманда Кэмпион объяснила, по каким причинам ваши домашние любимцы так ведут себя, пишет PetsRadar.

1. Охотничий инстинкт

Распространенным заблуждением является мнение, что коты охотятся только ради того, чтобы утолить голод. Эксперт отметила, что даже если котов кормят лучшим кормом, они все равно будут проявлять свои хищнические инстинкты - подкрадываться, гоняться, набрасываться и кусать все, что напоминает добычу.

2. Им скучно

Нередко, коты нападают на ноги своих хозяев от скуки. Кошки - это любознательные и игривые животные, которые нуждаются в умственном и физическом стимулировании, чтобы оставаться здоровыми эмоционально.

3. Хотят поиграть

Когда кошки набрасываются на ноги, это часто является скорее игровым жестом, а не проявлением враждебности. Особенно котята или молодые коты любят подкрадываться, устраивать засады, бить лапами, толкать лапками и кусать друг друга во время бурных игр. Поэтому, если у животного нет друга, оно может таким образом начать игру с вами.

4.Стремятся привлечь внимание

Нападения на ваши ноги также могут быть способом вашей кошки привлечь ваше внимание и сообщить о своих потребностях. Так кот может показывать, что он голоден, хочет выйти на улицу, ищет общения с вами или ласки.

5. Они испытывают тревогу или страх

Когда кошки испытывают тревогу или страх, они часто прибегают к инстинктивному поведению, чтобы показать свое недовольство и защитить себя. Поскольку ноги человека часто являются ближайшей к ним частью тела, это делает их очевидными мишенями.

Движения человека могут быть для животного непредсказуемыми, поэтому оно находясь в стрессе может воспринимать их как угрозу.

6. Они чувствуют боль

Такие заболевания, как остеоартрит, заболевания зубов и гипертиреоз, могут заставить обычно спокойную и дружелюбную кошку проявлять агрессивное поведение по отношению к своему владельцу, чтобы избежать прикосновений или перемещений.

Ранее УНИАН сообщал, что ветеринар Ребекка Макмиллан объяснила, что коты любят смотреть телевизор, поскольку хорошо фокусируются на быстрых движениях, а их зрение развито таким образом, чтобы помогать им в охоте. То есть, если на телевизоре много движения, это, скорее всего, привлекает внимание животного.

Также мы писали, что сертифицированный специалист по поведению кошек Клэр Стейрс рассказала, что большинство кошек ограничивают свои путешествия радиусом до 200 метров от дома, но некоторые преодолевают довольно значительные расстояния. По ее словам, иногда коты могут пройти более 1,6 км. При этом большое значение имеет характер окружающей территории и плотность популяции кошек на местности. Отмечается, что сельские коты могут отойти от дома значительно дальше, чем местные.

