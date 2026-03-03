В Одесской области зафиксировали следы редкого животного: что о нем известно (фото)

Из-за осторожного и скрытого образа жизни их присутствие чаще всего можно установить именно по следам на снегу или влажной почве.

На территории Нижнеднестровского национального природного парка в Одесской области зафиксировали следы редкого животного – европейской норки. Об этом сообщили в заповеднике.

По словам ученого Николая Роженко, во время обследования Беляевского участка указанного нацпарка работники обнаружили следы европейской норки.

"Из-за осторожного и скрытого образа жизни диких животных их присутствие чаще всего можно установить именно по следам на снегу или влажной почве. И на этот раз отпечатки лап подтвердили: на этой территории обитает норка европейская – редкий вид, занесенный в Красную книгу Украины", – отмечает исследователь.

Он отмечает, что такие находки – важное подтверждение того, что природные экосистемы парка остаются пригодными для существования ценных и уязвимых видов.

Что известно о норке европейской

Норка, норка европейская (Mustela lutreola) – мелкое хищное млекопитающее рода мустела семейства "куньи". Это животное среднего размера, с длинным телом, короткими ногами и относительно коротким хвостом. Волосяной покров тела и хвоста относительно одинаковый по длине. Окрас темного красновато-коричневого цвета с белым краем вокруг рта. Иногда есть белая маркировка на горле, лапах, груди. Зимний мех длиннее и плотнее, чем летом. В природе норки ведут ночной образ жизни, охотятся на лягушек, мелких грызунов, ящериц и рыбу. Хорошо плавают и ныряют. Логово обустраивают у воды, в норе или в другом укрытии. Рожают до 17 маленьких (весом 5–7 грамм) голых и слепых малышей, которые в первые месяцы жизни живут только за счет материнского тепла.

В Одесской области поймали крупного грызуна из Южной Америки

Напомним, недавно на территории Нижнеднестровского национального природного парка в Одесской области зафиксировали нутрию, которая для Украины – инвазивный вид млекопитающих. Это абориген Южной Америки. Животное, которое отловили для исследования, пыталось убежать от людей. Когда вокруг снег и лед, нутрии негде спрятаться – зверь не мог нырнуть в воду, которая для него – привычное место обитания. Зафиксированная особь – самец, которому примерно 10-11 месяцев.

