Почерк может свидетельствовать о проблемах с мозгом: обнародованы результаты исследования

Целью исследования было выяснить, проявляются ли признаки когнитивного снижения в почерке.

Многие считают забывчивость, трудности с концентрацией внимания или нарушения речи первыми признаками когнитивного спада. Однако недавнее исследование указывает на то, что даже наш почерк может свидетельствовать о том, как стареет наш мозг, пишет Marie Claire.

Исследователи из Университета Эвора в Португалии привлекли к своему исследованию 58 пожилых людей. У 38 участников уже были диагностированы когнитивные нарушения той или иной степени, тогда как 20 человек, по определению исследователей, считались когнитивно здоровыми.

Издание поясняет, что целью исследования было выяснить, проявляются ли признаки когнитивного снижения в почерке. Результаты были опубликованы в мае 2026 года в научном журнале "Frontiers in Human Neuroscience".

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В статье говорится, что участникам было предложено несколько различных заданий. В частности, им нужно было рисовать точки и линии, а также переписывать предложения.

Однако наиболее интересные результаты были получены во время задания на диктант. Участникам нужно было записывать предложения на слух. Этот процесс одновременно требует внимания, кратковременной памяти, обработки услышанной информации, функционирования речевых систем и координации движений рук.

"Именно поэтому, по мнению исследователей, это задание особенно чутко отражает изменения, происходящие в работе мозга", – говорится в статье.

Согласно результатам, участникам с когнитивным снижением требовалось больше времени на выполнение каждого отдельного движения ручкой. Кроме того, они использовали больше коротких движений для написания одного и того же слова или буквы.

По наблюдениям исследователей, почерк участников, у которых наблюдались следующие симптомы:

был более медленным;

состоял из большего количества мелких штрихов;

был менее плавным;

выглядел менее скоординированным.

Специалисты считают, что это может быть связано с тем, что моторные и когнитивные системы мозга все труднее работают согласованно при выполнении более сложных задач.

Ведущая авторка исследования Ана Рита Матиас подчеркнула, что, конечно, на основании одного только почерка невозможно диагностировать когнитивный спад. Результаты исследования многообещающие, но для того, чтобы сделать точные выводы, необходимы исследования с большим количеством участников и дополнительные тесты.

Издание добавило, что эксперты также обращают внимание на то, что с возрастом почерк может меняться естественным образом. Более медленное письмо или более мелкие буквы сами по себе еще не свидетельствуют о заболевании.

В то же время в исследовании отмечается, что состояние здоровья мозга отражается во многих повседневных действиях. Почерк может свидетельствовать не только о нашей личности, но в некоторых случаях – и о состоянии нашей нервной системы.

В долгосрочной перспективе эти исследования могут способствовать более раннему выявлению признаков когнитивного ухудшения и своевременному получению необходимой профессиональной помощи.

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