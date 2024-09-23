Также языковед рассказал о малоизвестном остроумном аналоге к русскому выражению "пишите письма мелким почерком".

Даже грамотная речь может быть скучной и серой. Чтобы она была яркой и убедительной, стоит использовать украинские поговорки. В то же время, как отмечает известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко, многие носители украинского языка из-за незнания украинских вариантов прибегают к русским поговоркам.

Он привел несколько примеров таких выражений - "первый блин комом", "на вкус и цвет товарища нет", "пишите письма мелким почерком" -и назвал для них правильные украинские соответствия.

Выражение "первый блин комом" употребляется, когда надо сказать, что не все с первого раза получается хорошо. И в украинском языке для этого есть точное соответствие - "перший бублик глевкий".

"Глевким называют плохо пропеченный хлеб, такой, который лепится", - пояснил языковед.

Вторая поговорка - "на вкус и цвет товарища нет" на украинском звучит так: "на колір і смак товариш не всяк".

И последнее шутливое выражение "пишите письма мелким почерком", которое означает завершение разговора ("все, я ушел"). Украинский вариант этого выражения совсем не похож на русский. Он малоизвестен, но звучит удивительно метко и интересно - "цілуйте тата в коліщата".

Ранее Авраменко рассказывал, как перевести русское слово "масло" на украинский. В зависимости от значения, существует три варианта.

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