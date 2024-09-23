Русское "масло" можно перевести на украинский язык тремя способами в зависимости от ситуации.

В украинском языке существует три варианта перевода того, что в русском языке называется "масло". Однако эти три варианта не являются тождественными, они используются для обозначения различных веществ. Все тонкости объяснил языковед Александр Авраменко.

"Масло - это пищевой продукт животного и минерального происхождения. Например, сливочное, или кокосовое масло", - говорит Авраменко.

Зато "олія" - это жировое вещество, но не животного, а растительного происхождения. Яркий пример - "соняшникова олія" или "кукурудзяна олія".

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Понимая эту разницу, вы уже не запутаетесь в том, какими красками рисуют картины - "масляними или "олійними".

"А вот трущиеся поверхности механизмов смазывают и не "маслом", и не "олією". Эту жидкость называют "мастилом", - добавляет Авраменко.

Другие советы от языковеда Авраменко

Как писал УНИАН, ежегодно высшие учебные заведения и музеи проводят так называемый день "відкритих" дверей. Почему именно "відкритих", а не "відчинених" - объяснил языковед Александр Авраменко.

Также мы рассказывали, что не так со словосочетанием "повістка дня", и почему слово "повістка" в данном значении не используется.

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