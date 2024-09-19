В украинском языке не бывает "оточуючого середовища".

Несмотря на определенное родство с русским, украинский язык имеет свои характерные особенности, из-за которых буквальный перевод слов в предложении часто недопустим и порождает неуклюжие русизмы. В частности, много путаницы возникает с активными причастиями.

Языковед Александр Авраменко разобрал типичную ошибку с калькированием русского слова "окружающий", которое часто переводят как "оточуючий".

"Часто употребляемое слово "оточуючий" - например, "оточуюче середовище" или "оточуючі люди" - является искусственным образованием в нашем языке. Звучит примерно так, как "ідуча дівчина" или "бігучі хлопці". Правда ведь неуклюже?" - говорит он.

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Как пояснил Авраменко, хотя в советских словарях встречалось слово "оточуючий", даже там оно было обозначено как редко употребляемое, потому что по сути является суржиком. Именно поэтому следует заменить это слово украинским аналогом - словосочетанием "навколишнє середовище", "навколишній світ" или просто словом "довкілля".

В свою очередь для обозначения людей вокруг вас стоит употреблять варианты, которые зависят от конкретной ситуации. То есть вы влияете на "друзей", "близких" или "коллег", но не на "оточуючих людей".

Другие языковые советы от Александра Авраменко

Как писал УНИАН, украинский язык богат колоритными словами и выражениями, но в наше время их все реже можно услышать в живом общении. Языковед Авраменко рассказал, что означают, например, слова "либонь" и "знічев'я".

Также мы рассказывали, как сказать на украинском "горбушка хлеба". Все не так очевидно, как может показаться.

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