Раскол мира на два лагеря и 18 миллионов жертв: ровно век назад завершилась Первая мировая война (видео)

11 ноября исполняется ровно 100 лет со дня окончания Первой мировой войны. Она охватила все континенты на планете, кроме Антарктиды.

После этой войны перестали существовать четыре мощные империи, а политическая карта мира перекроилась.

Первая мировая стала детонатором ряда крупнейших революций в мире, в частности в России и Германии. Началось все 28 июня 1914 года в Сараево.

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Накануне войны обострились отношения между Англией и Германией. Их соперничество превращалось в ожесточенную борьбу за господство в мире.

Поводом к войне послужило убийство австрийского эрцгерцога и его жены.

Страны-участницы Первой мировой войны тогда разделились на два лагеря. Четверной союз: сюда входили Германия, Австро-Венгрия, Болгария и Турция (Османская империя). Антанта: Россия, Франция, Англия и союзные страны (Италия, Румыния и многие другие).

Первая мировая война стала настоящим полигоном для испытания новых образцов оружия. Именно в те времена Германия начала массово применять новый вид оружия - ядовитые газы. Также во время Первой мировой впервые были использованы танки - в битве при Флер-Курселет.

Война продолжалась 1568 дней, в ней участвовали более 70 миллионов солдат из 30 стран. Она унесла жизни более 18 миллионов человек, еще десятки миллионов было искалечено.

Однако через два десятка лет человечество начало еще одну мировую войну, еще более кровавую.