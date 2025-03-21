У Швеции была собственная ядерная программа, направленная на сдерживание советской угрозы.

В 1950-х годах Швеция стремилась стать ядерной державой и даже успела разработать концепт сверхзвукового ядерного бомбардировщика Saab A-36 Vargen, как надежного средства сдерживания потенциального советского вторжения. О ныне почти забытом проекте на страницах издания 19fortyfive рассказал бывший унтер-офицер спецназа армии США, эксперт по оружию Стив Балестриери.

Швеция более 200 лет была нейтральной, но хорошо вооруженной. В 1950-х годах страна серьезно планировала присоединиться к клубу ядерных держав на фоне того, как Холодная война постепенно становилась все теплее. Шведская ядерная программа стартовала в конце 1940-х годов, и вскоре встал вопрос о средствах доставки ядерного заряда. Поэтому параллельно с разработкой собственной атомной бомбы шведы в 1952 году начали работать над собственным стратегическим бомбардировщиком.

Поскольку Швеция находилась достаточно близко к СССР, она не нуждалась в самолете, способном пролететь полмира на одном баке. Достаточно было дотянуться до западных частей СССР по другую сторону Балтики. Также согласно шведской доктрине ядерный бомбардировщик должен был взлетать с практически любого аэродрома.

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Так и возник проект 1300, больше известный как Saab 36 или A-36 Vargen (Волк). Он задумывался как сверхзвуковой бомбардировщик, способный доставить к месту назначения и сбросить свободнопадающую атомную бомбу массой от 600 до 800 кг.

Он был совсем не похож на советские и американские стратегические бомбардировщики. А-36 был одноместным и имел прямое треугольное крыло. Ограниченного запаса топлива хватало лишь на 410 километров, но этого было достаточно, чтобы ударить по СССР. При этом самолет имел замечательную по тем временам скорость в 2,1 Маха или 2600 км в час. Практический потолок высоты должен был составлять около 18 км, что делало самолет недосягаемым для тогдашних систем ПВО.

Работа над A-36 продвигалась хорошо. Однако к 1957 году правительство Швеции осознало, что 7-миллионная страна не потянет финансово и разработку А-36, и создание ядерного оружия, и производство обычного оружия. Поэтому первым под нож пошел именно A-36, поскольку он был слишком узкопрофильным. А в течение 1960-х годов была свернута и ядерная программа - не в последнюю очередь из-за того, что СССР начал прямо угрожать шведам из-за их усилий в создании собственной бомбы.

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