Россия и Китай подозревают секретный космический аппарат США в военном назначении.

США продолжают эксплуатировать X-37B – беспилотный космический самолет многократного использования, который находится годами на орбите почти в полной секретности. Несмотря на официальные заявления о его роли как технологического демонстратора датчиков и материалов, Россия и Китай публично предполагают, что это может быть "ядерный космический бомбардировщик", пишет 19FortyFive.

Эксперты отмечают, что истинная сила X-37B заключается в стратегической неоднозначности. Он демонстрирует технологическое доминирование США в космосе, при этом не раскрывая, является ли это научным кораблем или скрытым военным активом.

Космический самолет длиной 8,7 м и весом 4,3 тонны имеет отсек для полезной нагрузки и автономно приземляется на обычные взлетно-посадочные полосы. X-37B может изменять орбиту, тестировать датчики, материалы, технологии спутников, а также выполнять инспекционные операции вблизи и испытания орбитальных маневров.

Хотя официально X-37B не является оружием, его двойное назначение и секретность заставляют потенциальных соперников сомневаться: наблюдают ли США, испытывают ли космическое оружие, ведется ли спутниковое вмешательство. Такая неопределенность сама по себе является элементом стратегического сдерживания.

Миссии X-37B демонстрируют преимущества многократного использования, длительного пребывания на орбите и гибкости, которой нет у обычных спутников. Программа рассматривается как платформа для тестирования будущих космических систем и потенциальной основы военных кораблей следующего поколения.

