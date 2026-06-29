В 1977 году геологи спустились на дно океана и нашли жизнь, которой не ожидали

На борту исследовательского судна даже не было биологов, поскольку никто не ожидал обнаружить никаких биологических организмов.

В 1977 году группа американских морских геологов на небольшой исследовательской подводной лодке спустилась на дно Тихого океана на Галапагосах и неожиданно обнаружила то, чего не предсказывал ни один учебник биологии - целую процветающую экосистему. Как пишет spacedaily.com, на борту исследовательского судна даже не было биологов, поскольку никто не ожидал обнаружить там никаких биологических организмов.

Экспедиция носила геологический характер и была развернута для фотографирования морского дна в районе, где измерения температуры указывали на активность гидротермальных источников. Однако когда исследователи проявили пленку, они неожиданно увидели изображения крупных белых моллюсков, лежащих на морском дне.

Впоследствии экипаж из трех человек спустился примерно на 2500 метров и увидел нечто невообразимое. Вокруг трещин в морском дне располагались плотные скопления крупных белых моллюсков длиной около 30 сантиметров, поля мидий, между которыми сновали слепые белые крабы, изредка встречающиеся актинии, рыбы и высокие белые трубки, содержащие червей с ярко-красными перистыми перьями.

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Как это оказалось возможно

Впоследствии химический состав гидротермальных вод подтвердил, что теплая вода, поднимающаяся со дна моря, содержала значительные концентрации сероводорода.

Позже исследования показали, что хемосинтетические бактерии смогли окислять сероводород в жидкости гидротермального источника, используя энергию, выделяемую в результате этой химической реакции, для преобразования углекислого газа и воды в органические углеродные соединения. Они фактически выполняли ту же работу, что и фотосинтезирующие растения на поверхности планеты, но используя совершенно другой источник энергии.

Механизм, посредством которого более крупные животные, обитающие в гидротермальных источниках, потребляли хемосинтетическую продукцию бактерий, был установлен в 1981 году аспиранткой Гарварда Коллин Кавана. Она обнаружила, что трубчатые черви (у которых не было рта, пищеварительного тракта и очевидного способа питания) содержали внутри своих тел специализированный орган, называемый трофосомой, который был заполнен симбиотическими хемосинтетическими бактериями. Черви, по сути, выращивали бактерии внутри себя: снабжали их сероводородом и кислородом, извлекаемыми из окружающей морской воды, и потребляли образующиеся органические соединения, которые производили бактерии. Позже аналогичная общая схема была задокументирована у гигантских моллюсков и мидий.

В результате открытие 1977 года на Галапагосах стало одним из наиболее значимых открытий в истории биологии конца XX века – не только из-за того, что оно раскрыло об экосистемах Земли, но и из-за его существенного влияния на более широкий вопрос о том, где и при каких условиях жизнь может существовать в любой точке Вселенной. Открытие того, что биологические сообщества могут существовать бесконечно долго в полной темноте, поддерживаемые исключительно химической энергией, исходящей из недр Земли, породило предположение о существовании аналогичных экосистем на Европе (спутнике Юпитера), на Энцеладе (спутнике Сатурна) и, возможно, на нескольких других океанических телах во внешней части Солнечной системы.

Ранее ученые в Тихом океане, выявили геологические структуры, которые препятствуют усилению землетрясений.

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