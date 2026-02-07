'Гоблин с носом ведьмы': на глубине более 100 метров живет акула, которая пугает своим видом

Акулы-гоблины являются одним из самых уродливых видов акул.

Многие виды акул известны своими зубами, но это животное, вероятно, превосходит их всех. Речь идет об акуле-гоблине, которая имеет странный набор зубов, которые она может выстреливать изо рта, как из рогатки, чтобы поймать добычу. Об этом пишет Discover Wildlife.

Однако не стоит беспокоиться, что эту акулу можно встретить часто, ведь она живет на глубине более 100 метров.

Что известно об акулах-гоблинах?

Они живут в темных, холодных водах глубокого моря, обычно на глубине более 100 метров.

"Хотя люди редко их видят и они недостаточно изучены, их техника охоты очаровала людей во всем мире. Поскольку они не являются особенно сильными пловцами, эти акулы полагаются на свои быстрые, выдвижные челюсти, которые выстреливают из их ртов, как катапульта, чтобы сожрать добычу, прежде чем она успеет убежать", - объясняют в материале.

Также средняя продолжительность жизни этой акулы, вероятно, составляет 60 лет.

Как они выглядят?

Как можно догадаться из названия, эти акулы не очень привлекательны. Их дряблые тела имеют серовато-розовый оттенок из-за кровеносных сосудов, которые просвечивают сквозь их полупрозрачную кожу.

"И, конечно же, есть еще их лицо. Это уродливое лицо. С их длинным, плоским рылом, похожим на острый нос ведьмы, и крошечными острыми зубами, вас можно простить за то, что вы думаете, что эти несчастные животные являются героями фильма ужасов (и это еще до того, как они выдвигают челюсти изо рта!). Сходство с гоблином очевидно", - описывают в Discover Wildlife.

Обычно гоблиновые акулы достигают 400 см, однако считается, что они могут вырастать до более 600 см и весить до 210 кг.

Чем они питаются?

Эти акулы любят есть костных рыб, головоногих моллюсков и ракообразных.

Где живут акулы-гоблины?

Этот вид был зарегистрирован в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах в глубоких водах, часто у континентальных шельфов и подводных гор.

"Возможно, в соответствии со своим жутким внешним видом, гоблиновые акулы живут вдали от людей в глубоком море. Обычно их можно встретить на глубине от 100 до 1300 метров, хотя исследователи снимали их на камеру на невероятной глубине 2000 метров", - добавляют в публикации.

Опасны ли они для людей?

Даже если бы акулы-гоблины хотели навредить человеку, то они этого не смогут сделать, ведь живут так глубоко, что большинство людей туда не доберется.

"Это не значит, что они не могут создавать нам неудобства. Как известно, они могут перегрызать оптоволоконные кабели в глубоком море и нарушать наше интернет-соединение", - предупредили в материале.

