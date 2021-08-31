Чтобы подняться на вершину, жениху и невесте потребовалось целых три дня.

Необычную свадьбу сыграли влюбленные Джонни Пачеко и Хайди Пако из Боливии. Они поженились на горе Ильимани.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Церемония состоялась на высоте почти 6,5 тысячи метров. Чтобы подняться на вершину, жениху и невесте потребовалось целых три дня.

Ильимани – самая высокая вершина в Андах. На ней всегда лежит снег.

Читайте также"До сих пор в шоке": в Киеве невеста заманила жениха на стадион обвенчаться (видео)Вместе с тем озвученные преграды не помешали молодоженам организовать настоящий праздник в привычных для свадеб нарядах. Невеста была в свадебном платье и фате, а жених – в костюме с галстуком.

Отмечается, что гостей на свадьбе было немного. Разделить счастье молодых на вершину взобрались свидетели церемонии и друг-альпинист, который благословил молодоженов.

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Автор: Катерина Шварц