Соединения, которые есть в этих чаях, уменьшают воспаление, которое облегчает мигрень.

В мире есть различные травяные чаи, которые облегчают боль, воспаление и тошноту, вызванные головной болью. Поэтому издание verywell health назвало 7 видов чая, которые помогут преодолеть плохое самочувствие.

Имбирный чай

Исследователи выяснили, что прием экстрактов и добавок имбиря уменьшал мигрень и другие симптомы через два часа после приступа. Известно, что имбирь является антиоксидантом, который уменьшает воспаление - иммунную реакцию, которая может вызвать боль.

"Имбирный чай часто рекомендуют при тошноте и рвоте, связанных с беременностью или химиотерапией, а также он может быть полезным при тошноте, связанной с головной болью", - добавляют в материале.

Ромашковый чай

Есть доказательства того, что те или иные соединения в ромашке уменьшают воспаление, которое может помочь при головных болях.

Несмотря на то, что нет исследований, подтверждающих эффективность ромашкового чая при головных болях, местные препараты могут помочь при мигрени. Кроме того, исследования показывают, что он помогает при тревоге и депрессии.

Чай из коры ивы

Кору ивы используют в качестве обезболивающего средства во всем мире уже более 3500 лет. Она содержит салицин, который организм расщепляет на салициловую кислоту (содержится в таких лекарствах, как аспирин), что снимает боль и отеки.

"Некоторые исследования показывают, что кора ивы эффективна при хронической боли в спине и суставах, вызванной остеоартритом (отеком суставов). Однако существует мало прямых доказательств того, что чай из коры ивы помогает при головных болях", - объяснили в издании.

Чай из пижмы

Такой чай готовят из цветов многолетнего растения, которое похоже на маргаритку и растет в Турции, а также распространено в Центральной Европе.

"Экстракты и чаи из пижмы способствуют улучшению кровообращения, что может помочь в лечении мигрени. Хотя об эффектах после появления головной боли известно мало, существуют научные доказательства того, что регулярное употребление пижмы может предотвращать приступы мигрени. Хотя результаты неоднозначны, несколько исследований показывают, что это растение уменьшает количество мигреней и тяжесть симптомов", - говорится в материале.

Чай из гвоздики

Гвоздика - это сушеные цветочные почки дерева, которые придают чаю ароматный, острый вкус. Кроме противовоспалительных свойств, соединения в гвоздике содержат антиноцицептивные свойства, поэтому они действуют на нервные пути и части мозга, связанные с восприятием боли.

"Хотя есть мало доказательств того, что употребление чая с гвоздикой лечит головную боль, он может иметь определенные преимущества. Одно исследование показало, что ароматерапия с экстрактом гвоздики облегчает головную боль после операции", - отмечают в издании.

Лавандовый чай

Лаванда является вечнозеленым кустарниковым растением. Есть доказательства того, что экстракты и чаи из лаванды помогают при тревоге и депрессии, а также могут улучшать качество сна.

"Хотя есть мало доказательств того, что лавандовый чай облегчает головную боль, ароматерапия с этой травой может эффективно предотвращать мигрени. В одном исследовании трехмесячное регулярное лечение привело к уменьшению частоты и интенсивности мигрени", - заверили в публикации.

Мятный чай

Многие люди пользуются мятой для улучшения пищеварения, лечения синдрома раздраженного кишечника, мышечного напряжения, тошноты и головной боли.

Исследования не показали связи между употреблением мятного чая и облегчением симптомов головной боли, однако экстракты могут быть эффективными.

"В одном небольшом исследовании ученые обнаружили, что мятное масло, вдыхаемое с помощью назального ингалятора, было таким же эффективным, как лидокаин (обезболивающее средство), в уменьшении интенсивности мигрени", - подытожили в издании.

