Использованные чайные пакетики обогатят почву питательными веществами, а также отпугнут вредителей.

Опытные садоводы считают, что использованные чайные пакетики могут быть полезными для растений, почвы и газона и даже помочь в борьбе с некоторыми вредителями, пишет Homes & Gardens.

Эксперты рассказали, как использовать чайные пакетики для улучшения состояния газона.

Омоложение участков с травой, которая начала отмирать

Если на вашем газоне есть участки, на которых трава начала пропадать, закапывание использованных чайных пакетиков в почву может помочь насытить землю питательными веществами.

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"Для улучшения состояния газона попробуйте закопать использованные чайные пакетики под верхний слой почвы. Постепенное разложение чая может несколько повысить доступность азота в течение нескольких недель, хотя сначала микробы, которые разлагают чайные пакетики, будут связывать свободный азот, уменьшая его количество для вашего газона. Но впоследствии это сбалансируется", - пояснила эксперт по растениям Джессика Мерсер.

Чайные пакетики как компост

Если вы добавите чайные пакетики в компостный контейнер, ваше удобрение будет иметь больше питательных веществ, которые впоследствии поддержат состояние газона. Хотя важно помнить, что это может занять много времени и только определенные виды чайных пакетиков являются биоразлагаемыми.

"Избегайте использования чайных пакетиков из синтетического материала, которые не разлагаются и не дают никакой пользы газону", - отметила Мерсер.

Чайные пакетики для оздоровления почвы

Закапывая чайные пакетики вдоль края вашего газона, вы сможете эффективно насытить почву питательными веществами.

"Вы можете использовать чайные пакетики на газонах для улучшения структуры почвы, поскольку дубильные кислоты и микроэлементы чая медленно просачиваются в верхний слой. Этот эффект является умеренным и лучше всего будет работать на газонах, которые любят кислоту, таких как мятлик, многоножка или бермудская трава", - рассказала Мерсер.

Способы использования чайных пакетиков для борьбы с вредителями

Чайные пакетики обладают способностью отпугивать вредителей вокруг вашего двора и на газоне.

Как пояснила эксперт по регенеративному сельскому хозяйству Шивон Шоу, различные виды чая имеют разные свойства.

"Мятный чай в корне меняет правила игры. Муравьи его ненавидят. Ментол нарушает их запаховые следы и, по сути, приказывает им бежать. Высушите использованные пакетики и выбросьте их туда, где вы видели муравьев. После этого просто заменяйте пакеты раз в неделю или после дождя", - посоветовала Шоу.

Цитрусовые чаи, такие как лимонный или апельсиновый, по ее словам, помогут изгнать комаров и почвенных насекомых. Для этого просто нужно разложить пакетики на участке.

Зеленый и черный чай не отпугнет вредителей напрямую, но он приглушит запах влаги, который привлекает, например, грибных мошек. Эксперт советует рассыпать содержимое пакетика по газону или разместить пакетики в проблемных зонах.

Когда вы разложите чайные пакетики по краям газона, это не только укрепит почву, но и создаст барьер против слизней и улиток. Эффект продлится до двух недель.

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