Названы 8 вечнозелёных, которым вредна осенняя обрезка.

Вечнозелёные деревья — украшение любого сада. Они сохраняют зелёную хвою круглый год и радуют видом даже тогда, когда большинство растений уже "уснуло". Кажется логичным подстричь их перед зимой, но для многих видов правильнее проводить обрезку весной.

Как говорится на сайте Марты Стюарт, осенняя обрезка некоторых вечнозелёных может привести к подмерзанию ветвей или почек. Чтобы ваши растения оставались здоровыми, арборист и садовод назвали деревья, которые нельзя подрезать осенью.

Туя западная

Это один из самых распространённых вечнозелёных кустарников с густой зелёной хвоей, в которой зимой прячутся птицы.

"Её можно стричь для придания формы, но лучше делать лёгкую обрезку ранней весной, чтобы свет проникал во внутренние ветви", — поясняет Эрик Норт, менеджер программы городского лесного хозяйства Arbor Day Foundation.

Рододендрон тихоокеанский

Рододендрон радует яркими розовыми цветами весной.

"Не обрезайте его осенью, иначе удалите цветочные почки и лишите себя пышного цветения", — говорит Норт.

Сосна восточная белая

Обрезка осенью удаляет свежие почки и вызывает повреждение ветвей зимой. Весной такая сосна может развиваться асимметрично.

Лучше дождаться весны и просто прищипывать мягкие "свечки" — тогда рост будет более контролируемым.

Туя "Грин Джайант"

Это дерево - популярная живая изгородь.

"Эту тую можно подрезать в конце лета — тогда новые побеги успеют вызреть. Но осенняя обрезка делает их уязвимыми для морозов", — отмечает Эндрю Бантинг из Пенсильванского садового общества.

Можжевельник виргинский

Лёгкая обрезка возможна в конце зимы или ранней весной.

"При поздней стрижке внутренняя часть растения оголяется и выгорает. Осенью свежие срезы легко повреждаются морозом", — говорит Норт.

Самшит

Это популярный вечнозелёный кустарник для декоративных форм.

Его лучше обрезать весной или летом. Осенняя обрезка делает молодые побеги уязвимыми к заморозкам.

Камелия

Камелия - цветущий вечнозелёный куст. Многие сорта цветут осенью, поэтому в это время их обрезать нельзя, так вы удалите бутоны.

Османтус

Декоративное деревце с очень ароматными белыми осенними цветами.

Обрезка осенью также лишит его бутонов и цветения.

