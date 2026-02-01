Этот экзотический и красивый цветок может принести серьезные проблемы.

Яркая тропическая монстера нравится многим любителям растений. Эту южноамериканскую гостью часто используют для озеленения домов и офисов. Однако выращивание этого цветка может обернуться серьезными проблемами, поэтому перед его покупкой стоит хорошо подумать.

Мы назвали три причины, почему нельзя дома держать монстеру - как магические, так и объективные.

Как монстера влияет на человека по приметам

Распространенное суеверие об этом цветке говорит, что монстера является так называемым растением-вампиром. То есть она "высасывает" жизненные силы из человека вместе с позитивными эмоциями. Также приметы говорят, что лиана вносит разлад между людьми и способствует конфликтам.

Видео дня

Впрочем, есть и позитивная примета про монстеру. Если растение зацвело, что в домашних условиях случается крайне редко, то в доме будут достаток и счастье.

Стоит понимать, что такие верования не подтверждены наукой и не имеют никаких доказательств. Стоит ли им верить - личное дело каждого.

Также это растение иногда обвиняют в возможности "высасывать" кислород из воздуха. Некоторые люди даже задумываются, можно ли держать монстеру в спальне, опасаясь однажды не проснуться. Однако с научной точки зрения такой страх лишен оснований, поскольку этот вид использует для фотосинтеза не больше кислорода, чем любой другой.

Чем ядовита монстера

Противники суеверий могут не понимать, чем вредна монстера дома - приметы для них не имеют значения. Однако есть и объективная причина. В листьях, стебле и цветке растения содержатся ядовитые вещества, которые могут вызвать отравление у человека.

Конечно, вы вряд ли собираетесь есть лиану, но родителям маленьких детей стоит насторожиться. Любопытные малыши часто пробуют "на зуб" все подряд. Поэтому место, где должна стоять монстера, рекомендуется делать недоступным для ребенка. Кроме того, обрезать растение нужно в перчатках.

Чем опасна монстера в доме с домашними животными

Не меньшую осторожность нужно соблюдать владельцам кошек и собак, для которых монстера ядовита. В листьях содержатся оксалаты кальция, которые вызывают у питомцев раздражение рта, отеки, трудное глотание и рвоту. В тяжелых случаях возможен летальный исход.

Таким образом то, можно ли держать дома монстеру, зависит от наличия в жилье любопытных детей и животных. Именно им растение может навредить в первую очередь. Также цветок не стоит выращивать суеверным людям, которые верят в его плохую энергетику.

Вас также могут заинтересовать новости: