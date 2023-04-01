Между министерствами иностранных дел России и Великобритании вспыхнул первоапрельский спор в соцсети Twitter. Причиной стало заявление РФ, которую ряд государств признали спонсором терроризма, о том, что она ведет "мирную и предсказуемую" политику.
Российское ведомство 31 марта опубликовало сообщение о новой внешнеполитической доктрине страны, в которой очертило ответы на "экзистенциальные угрозы" со стороны западных стран.
Ссылку на доктрину дополнили подписью: "Внешняя политика России является мирной, открытой, предсказуемой, последовательной и прагматичной и базируется на уважении к общепризнанным принципам и нормам международного права".
В ответ на дерзкое заявление страны-оккупанта о ее "мирной политике" внешнеполитическое ведомство Великобритании напомнило: "День смеха ЗАВТРА".
МИД РФ продолжил спор и ответил ссылкой на материал на своем сайте о "преступлениях Соединенного Королевства", добавив подпись: "Первое апреля! Исправили для вас ссылку".
Пропаганда от МИД РФ
Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и пресс-секретарь ведомства Мария Захарова известны тем, что распространяют самые нелепые фейки кремлевской пропаганды.
Лавров продвигал информацию о якобы применении Украиной "грязной бомбы". Или, например, утверждал, что Россия "не нападала на Украину", когда захватническая война продолжалась несколько месяцев.
А спикер Захарова, к примеру, заявляла, что британская королева Елизавета II сражалась в теробороне против Бандеры и Шухевича.