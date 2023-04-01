Причиной стало заявление россиян о том, что их страна "мирная".

Между министерствами иностранных дел России и Великобритании вспыхнул первоапрельский спор в соцсети Twitter. Причиной стало заявление РФ, которую ряд государств признали спонсором терроризма, о том, что она ведет "мирную и предсказуемую" политику.

Российское ведомство 31 марта опубликовало сообщение о новой внешнеполитической доктрине страны, в которой очертило ответы на "экзистенциальные угрозы" со стороны западных стран.

Ссылку на доктрину дополнили подписью: "Внешняя политика России является мирной, открытой, предсказуемой, последовательной и прагматичной и базируется на уважении к общепризнанным принципам и нормам международного права".

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В ответ на дерзкое заявление страны-оккупанта о ее "мирной политике" внешнеполитическое ведомство Великобритании напомнило: "День смеха ЗАВТРА".

МИД РФ продолжил спор и ответил ссылкой на материал на своем сайте о "преступлениях Соединенного Королевства", добавив подпись: "Первое апреля! Исправили для вас ссылку".

Пропаганда от МИД РФ

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и пресс-секретарь ведомства Мария Захарова известны тем, что распространяют самые нелепые фейки кремлевской пропаганды.

Лавров продвигал информацию о якобы применении Украиной "грязной бомбы". Или, например, утверждал, что Россия "не нападала на Украину", когда захватническая война продолжалась несколько месяцев.

А спикер Захарова, к примеру, заявляла, что британская королева Елизавета II сражалась в теробороне против Бандеры и Шухевича.

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