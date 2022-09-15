Мария Захарова отметилась циничным заявлением.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова цинично отреагировала на то, что делегацию РФ не пригласили на церемонию прощания с Елизаветой II.

Захарову цитирует официальный сайт МИД России.

"Рассматриваем эту британскую попытку использовать национальную трагедию, которая затронула сердца миллионов людей во всем мире, с геополитической целью для сведения счетов с нашей страной в дни траура как глубоко аморальную", - сказала Захарова.

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Далее она похвалила Елизавету II за то, что та боролась против нацизма. Но Захарова по ошибке в ряды нацистов записала Бандеру и Шухевича.

"Это особенно кощунственно перед памятью Елизаветы II, которая, как известно, служила в годы Второй мировой войны в рядах территориальной обороны британских вооруженных сил, которые сражались с нацистами и их украинскими пособниками - Степаном Бандерой и Романом Шухевичем", - отметила официальное лицо МИД РФ.

Как ранее сообщал УНИАН, 8 сентября в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал умерла королева Великобритании Елизавета II. После смерти монарха в стране начался десятидневный траур.

На следующий день новый король Великобритании Чарльз III выступил с первым телевизионным обращением к нации, в котором рассказал о своей матери – королеве Елизавете II, а также пообещал продолжать ее путь.

А 10 сентября Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании на исторической церемонии в Сент-Джеймском дворце.

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