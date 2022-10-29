Одна из целей этой истории - попытка России договориться о переговорах.

Россия запустила кампанию "грязная бомба". Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба объяснил, зачем Москва это вбросила в информационное пространство.

Он в интервью ТСН назвал три цели таких заявлений РФ.

Первая цель, по словам министра, - для внутренней аудитории России, мол, "мы предупреждали, а они прикрывают киевский режим". Напомним, Шойгу звонил министрам обороны ключевых стран ядерного клуба с такими "предупреждениями" о "подготовке Украиной до применения "грязной бомбы".

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"Вторая цель этой операции адресована странам так называемого глобального Юга. Странам, где Россия все еще воюет за то, чтобы ее нарратив хоть как-то воспринимался. Они там раскручивают историю о плохой Украине, которая готовит "грязную бомбу", - добавил глава МИД Украины.

И третья цель, добавил Кулеба, - для раскручивания маховика этой истории, нагнетания ситуации.

"Ну, и главное. Скажу так. То, что они сейчас делают с этой историей, звоня на Запад, - это на самом деле скрытая, но отчаянная мольба поговорить с ними", - подытожил глава украинского МИД.

Как Россия врет о намерениях Украины применить "грязную бомбу"

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава МИД России Сергей Лавров заявляли о том, что Украина якобы может применить "грязную бомбу". Шойгу даже звонил западным коллегам.

24 октября главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Франции и США отвергли ложные обвинения РФ о том, что якобы Украина готовится применить "грязную бомбу".

Зеленский заявил, что применить ядерное оружие в Европе может только один субъект - президент России Владимир Путин, а не Украина. "Если Россия звонит и рассказывает, что якобы Украина что - то готовит, то это означает одно, что Россия уже все это подготовила", - сказал он.

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