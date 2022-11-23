Соответствующую резолюцию поддержали почти 500 европарламентариев.

Европейский парламент в среду, 23 ноября, признал Россию государством-спонсором терроризма. ЕП поддержал соответствующую резолюцию, пишет Reuters.

Голосование состоялось сегодня в Страсбурге во время пленарного заседания Европарламента, которое транслирует вживую канал Espreso.TV. За резолюцию высказались 494 депутаты Европарламента, против проголосовали 58 парламентариев, а еще 44 - воздержались.

В резолюции отмечается, что захватчики в Украине осуществляют "невыборочные атаки на жилые районы и гражданскую инфраструктуру", в результате чего погибли тысячи человек. Кроме того, противник осуществляет зверства - пытки, сексуальное насилие, казни без следствия и суда, похищения, сообщает "Европейская правда".

Видео дня

В проекте документа говорилось, что РФ нарушает принципы Устава ООН, из-за нее почти полностью разрушен Мариуполь, возник гуманитарный кризис.

"Европарламент подчеркивает, что целенаправленные нападения и зверства, осуществляемые Российской Федерацией против гражданского населения Украины, разрушение гражданской инфраструктуры и другие серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права составляют акты террора против украинского населения и являются военными преступлениями... в свете вышеозначенного признает Россию государством-спонсором терроризма и государством, которое использует средства терроризма", - говорится в тексте резолюции.

ЕП в связи с таким решением призвал Евросоюз разработать правовую базу для определения стран спонсорами терроризма и государств, которые используют средства терроризма, что повлечет за собой введение против них ряда ограничительных мер.

Европарламент призывает Совет Евросоюза и европейских партнеров признать РФ спонсором терроризма.

"Европарламент призывает к дальнейшему сокращению дипломатических отношений с Россией и сведению контактов с ее официальными представителями на всех уровнях к абсолютному минимуму; призывает государства-члены ЕС закрыть и запретить российские государственные учреждения, такие как российские центры науки и культуры, а также организации и ассоциации российской диаспоры, которые действуют под эгидой и руководством российских дипломатических представительств и продвигают российскую государственную пропаганду по всему миру", - отмечается в документе.

Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter поприветствовал решение Европейского парламента насчет признания России государством-спонсором терроризма.

"Приветствую решение Европарламента о признании России государством-спонсором терроризма и государством, которое использует средства терроризма", - отметил украинский лидер.

Президент подчеркнул, что Россию необходимо изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности, чтобы положить конец ее многолетней политике терроризма в Украине и мире.

Признание России страной-спонсором терроризма - что надо знать

После того, как Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину и жестоко убивала гражданских, Киев неоднократно призывал мир признать РФ страной, которая спонсирует терроризм.

Парламентская ассамблея Совета Европы 13 октября приняла резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины", в которой впервые признала российский режим террористическим.

17 ноября депутат Европарламента Андрюс Кубилюс заявил, что политические группы ЕП согласовали проект резолюции о признании РФ страной-спонсором терроризма.

21 ноября Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом и призвала создать специальный Международный трибунал по ее агрессии.

Все 30 стран НАТО поддержали предложения украинской делегации к соответствующей резолюции ПА НАТО.

Резолюция будет направлена правительствам и парламентам всех стран-членов НАТО. В ней учтены пожелания украинской делегации: увеличение поставок Украине вооружения; разработка конкретных шагов по вступлению Украины в НАТО; создание механизма взимания репараций с РФ за причиненный ущерб.