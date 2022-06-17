Лавров заявил, что информация о зверствах российских оккупантов - это фейк.

На четвертом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что Россия "не вторгалась в Украину".

Об этом сообщает BBC.

"Мы не вторгались в Украину. Мы объявили "специальную военную операцию", когда у нас уже не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО", - заявил Лавров.

Комментируя слова верховного комиссара ООН по правам человека Мишеля Бачелета о том, что в селе Ягодное Черниговской области российские оккупанты 28 дней удерживали 360 человек, в том числе 74 ребенка, в подвале школы, Лавров заявил, что это фейк.

"Вы знаете, к сожалению, и международные чиновники, включая верховного комиссара по правам человека, включая, к большому сожалению, генерального секретаря ООН и многих других представителей Организации Объединенных наций, испытывают давление Запада. И очень часто выступают рупором тех фейковых новостей, которые распространяет Запад… Россия не белая и не пушистая, Россия такая, какая она есть, и мы не стесняемся показывать себя такими, какие мы есть", - сказал Лавров.

Война в Украине и ложь оккупантов:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное военное вторжение на территорию независимой Украины.

6 июня Лавров был крайне возмущен тем, что Украина получила дальнобойное оружие.

6 июня самолет с Лавровым не пустили в Сербию – в ответ на это Россия снова начала пугать мир ядерным оружием.

8 июня стало известно о том, что в России хотят отменить постановление о независимости Литвы и называют его незаконным.

8 июня Лавров нахамил журналисту в ответ на вопрос об украденном в Украине зерне.

10 июня Россия обвинила Польшу в оккупации Украины.

16 июня глава МИД РФ Сергей Лавров не смог объяснить, зачем Россия ворует украинское зерно.

16 июня в Foreign Policy появился материал, посвященный тому, что Путин сам свел на нет количественное превосходство войск РФ в Украине.

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