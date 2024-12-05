Эксперты, вероятно, раскрыли личность живописца и иконописца Мануила Панселина.

Личность живописца и иконописца Мануила Панселина, которая уже много веков оставалась загадкой, могла быть раскрыта. В этом помогли методы раскрытия преступлений, которые применили к средневековому иллюминированному манускрипту, пишет The Independent.

Отмечается, что Панселин привнес человечность в строгую святость православного религиозного искусства. Его называют "отцом западной живописи".

Тем не менее о жизни живописца ничего не известно. Теперь же ученые и эксперты по раскрытию преступлений считают, что Мануил Панселин является прозвищем, которое со временем вытеснило настоящее имя творца.

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Работы, приписываемые Панселину, конца XIII - начала XIV веков, считаются лучшими в империи, которая охватывала Европу и Азию и просуществовала со времен падения Рима до захвата имперской столицы Константинополя турками-османами в 1453 году, подчеркнули в издании.

Искусствоведы давно подозревали, что фамилия Панселин, которая переводится с греческого языка как "полная Луна", могла возникнуть как прозвище одного из представителей так называемой Македонской школы живописи, основанной в Салониках.

Недавнее исследование связало Панселина с художником македонской школы Иоаннисом Астрапасом. Судебный эксперт по почерку Кристина Сотиракоглу сопоставила надписи в рукописи, предварительно приписываемой Астрапасу, с символами на церковной росписи в северной Греции, которая долгое время считалась лучшей работой живописца.

Бывший старший администратор горы Афон, где расположена церковь Протато, в которой находится одна из наиболее известных работ иконописца, отец Космас Симонопетритис заявил, что открытие Сотиракоглу и его собственные исследования раскрывают настоящую личность Панселина.

"Панселин был реальным человеком, а его имя - лишь прозвище, под которым стал известен Иоаннис Астрапас", - сказал он журналистам.

Профессор византийского искусства в Афинах Константинос Вафиадис считает, что эта теория обоснована. Тем не менее он подчеркнул, что в работе над картиной в Протато принмали участие сразу несколько художников.

"Я согласен с тем, что часть картин принадлежит Иоаннису Астрапасу. Но, опять же, остается много возможностей для будущих исследований этого человека, потому что другие памятники горы Афон того же периода еще не опубликованы в достаточном объеме", - заявил он.

Отец Космас Симонопетритис в разговоре с журналистами добавил, что Астрапас был чрезвычайно одаренным художником с обширными знаниями. По его словам, он гармонично сочетал античный и классический миры с православной византийской духовностью.

Эксперты нашли первую зацепку во время более раннего исследования, которое связало Астрапаса с художником и ученым, который написал и проиллюстрировал Маркианский кодекс GR 516, греческий рукописный текст начала XIV века. Среди нарисованных иллюстраций была полная Луна.

В издании отметили, что одна из проблем нового исследования заключалась в том, что женщинам уже более 1000 лет запрещен вход на гору Афон. Поэтому эксперту по почерку Кристине Сотиракоглу пришлось изучать работы художника по фотографиям.

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