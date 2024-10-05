31-летняя охота за сокровищами в поисках "золотой совы" наконец-то завершилась на этой неделе после того, как все подсказки из книги загадок "По следам золотой совы", опубликованной в 1993 году автором Режисом Хаузером и художником Мишелем Беккером, были наконец разгаданы.
Она содержала 11 сложных головоломок и скрытую 12-ю, чтобы определить точное местонахождение жетона совы, который можно было обменять на золотой эквивалент, пишет Sky News.
СМИ сообщает, что это событие подтвердил сам Беккер:
"Мы подтверждаем, что контрольная метка Золотой Совы была выкопана прошлой ночью. Поэтому бесполезно продолжать копать".
Книга приобрела культовую популярность, с сообществом более 200 000 игроков, известных как "совятники", из Франции и других стран. Ранее Беккер заявлял, что он курировал и финансировал создание приза — совы, сделанной из 3 кг золота и 7 кг серебра с алмазной крошкой на лицевой стороне.
Хаузер, интеллектуальный архитектор загадок, сказал, что изначально он использовал псевдоним Макс Валентин, чтобы помешать самым рьяным охотникам за сокровищами разыскивать его. Он умер в 2009 году, заявляют журналисты.
Беккер и Хаузер закопали копию совы, сохранив оригинал в безопасности. Поклонники предполагают, что приз оценивается примерно в 150 000 евро (~6 800 000 гривень). Чтобы претендовать на сокровище, победивший игрок не мог просто найти его с помощью металлоискателя, а должен был предоставить копию вместе с ответами на все загадки книги, указано в материале.
Один из участников, 30-летний мужчина, заявлял, что последние два года проводил все выходные в поисках совы и иногда копал посреди ночи. "Я разочарован, потому что думал, что близок к цели, но в то же время рад, что это закончилось", - сказал он.
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