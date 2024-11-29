В детстве он верил в теорию о плезиозавре.

Тайна Лох-Несского чудовища может объясняться странным природным явлением, считает основатель исследовательской группы Loch Ness Exploration Алан МакКенна.

Исследователь рассказал Daily Mail, что за горб чудовища можно принять пики "стоячих волн". Он запечатлел на видео появление таких волн в месте, где река встречается с озером в Форт-Августус (юго-западная часть Лох-Несс):

"Стоячая волна возникает, когда две волны от лодки с одинаковой частотой и амплитудой движутся в противоположных направлениях по поверхности озера. Когда две волны от лодки наконец встречаются и влияют друг на друга, это может привести к образованию стоячей волны".

МакКенна отметил, что необходимо учитывать размеры лодки, направление ее движения и текущую скорость. Теперь он хочет снять, как будет выглядеть это явление в глубоком сердце озера.

Мужчина говорит, что в детстве беспрекословно верил в теорию о плезиозавре, однако она кажется все более маловероятной, когда ты исследуешь историю озера.

"Если в Лох-Нессе и есть какие-то неизвестные животные, то они точно не играют по правилам. Это идеальная среда для застенчивого животного: 23 мили холодной темной воды на глубине около 750 футов. Вы можете плавать рядом с подводной лодкой на глубине 200 футов и даже не заметить ее прямо перед собой, настолько там темно", - отметил он.

Озеро Лох-Несс

Напомним, летом прошлого года Центр Лох-Несс и Loch Ness Exploration устроили масштабные поиски чудовища. Тогда волонтеров просили фиксировать любое естественное поведение на озере.

Существует много теорий относительно природы этого явления. В 2019 году группа ученых пришла к выводу, что "Несси" могла быть просто огромным угрем.

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