Температура поверхности океана достигла минимума для этого времени года.

В Атлантическом океане происходит странная аномалия, и эксперты не могут понять ее причину.

За последний год температура поверхности океана на фоне глобального потепления, достигла новых максимумов, пишет Unilad. Но что-то произошло, и ситуация обратилась в спять в Атлантическом океане, где температура поверхности внезапно упала с рекордной скоростью. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), Атлантика начала остывать с мая и стала на пару градусов холоднее, чем обычно для этого времени года.

Теперь ученые ожидают, что температура все же повыситься отчасти из-за антропогенного изменения климата и отчасти из-за сложного погодного явления под названием Эль-Ниньо. Эль-Ниньо относится к потеплению поверхности океана или более высоким температурам в океане, чем обычно.

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Но специалисты допускают, что атлантический Эль-Ниньо, скорее всего, будет заменен своим аналогом Ла-Нинья, когда температура океана становится необычно низкой немного раньше времени.

Оба этих погодных явления невероятно сложны и подвержены пассатам, солнечному нагреву и осадкам, что затрудняет их прогнозирование.

Однако внезапный сдвиг температур Атлантики и его предполагаемый переход в Ла-Нинья, который, как обычно прогнозируется, начнется в сентябре, весьма озадачили экспертов.

"Мы рассмотрели список возможных механизмов, и пока ничего не подходит", - сказал Франс Филипп Тухен, аспирант Университета Майами.

Эти беспрецедентные изменения, очевидно, вызывают беспокойство за окружающую среду. Пока что ученые отслеиваю, полностью ли Атлантика перерастает в Ла-Нинья. Если это произойдет, то прогнозы относительно климата для окружающих территорий могут измениться.

Другие новости об изменении климата

Тренд на глобальное потепление продолжается более 100 лет, он совпадает с началом массовой индустриализации и урбанизации человеческой цивилизации. Довольно условной датой старта климатических изменений можно считать 1850 год.

22 июля 2024 года стало самым жарким днем в истории. Согласно данным Службы изменения климата Copernicus, которая отслеживает подобные тенденции с 1940 года, средняя глобальная температура воздуха у поверхности поднялась до +17,15 по Цельсию.

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