В сетке не только носили покупки, но и хранили продукты за окном в холодное время года.

Во времена СССР, скорее всего, не было человека, который не знал, что такое авоська. Это сетчатое изделие стало одним из символов советского времени.

УНИАН решил разобраться, кто придумал легендарный советский аксессуар, а также выяснить историю происхождения названия этой вещи.

Авоська – сумка родом из Чехословакии

Чехословакию считают родиной этой сумки. Ее изобретение приписывают чешскому мастеру Вавржину Крчилу, который занимался изготовлением сеток для волос. По сведениям историков, он захотел расширить производство, поэтому добавил к изделиям ручки, и так появилась вещь, в которой можно было носить разные покупки.

Видео дня

В 1920-х годах она уже имела ту форму, благодаря которой и стала широко известна. СССР был создан в 1922 году, на его территории эта сумка появилась в 1930-х годах и быстро стала популярной. Поскольку на изделие был большой спрос, в Союзе наладили его производство. Авоськи делали вручную на предприятиях Всесоюзного общества слепых.

Стоимость этого аксессуара была разной и зависела от объема и материала, из которого его делали. Маленькое изделие можно было купить за 70 копеек, а большое – за 3 рубля.

Авоська-сумка чаще всего изготавливалась из капроновой нити. Благодаря этому материалу вещь получалась крепкой и долго служила хозяевам (даже десятки лет). Более мягкие сетки делали из хлопковой суровой нити. А сумки, которые получались красивее, изготавливали из шелкового волокна.

Почему авоська набрала популярность:

Компактность. Легко вмещалась не только в дамскую сумку или портфель, но и в карман одежды.

Вместительность. Некоторые изделия могли выдерживать десятки килограммов веса.

Многофункциональность. В ней не только носили продукты и вещи, но и хранили их. Например, в нее можно было уложить лук и повесить на чердаке.

Кроме того, сумку с продуктами, которые быстро портятся, в холодное время года вывешивали за окно, поскольку холодильники были не у всех.

Почему авоська так называется

На территории Союза десятилетиями сохранялся дефицит продуктов на прилавках, и этот факт помогает понять, почему сумку назвали авоська. Люди не знали, когда и где именно смогут что-то купить, поэтому лучше было всегда иметь при себе сетку.

Поскольку сетчатый аксессуар компактный, его было очень удобно носить с собой, и он становился "палочкой-выручалочкой" в момент, когда можно было сделать покупки.

Сумка авоська, СССР без которой сложно представить, стала популярной под таким названием благодаря высказыванию комика Аркадия Райкина. В 1939 году во время выступления юморист сказал: "А это авоська. Авось-ка я что-нибудь в ней принесу". И с тех пор такое название "прилипло" к советской сетчатой сумке.

Слово "авось" используют в русском языке в значении "возможно", "может быть".

В Союзе в середине 1960-х годов начали появляться полиэтиленовые пакеты. Сначала они были дефицитом, их стирали после использования и даже зашивали, если они рвались. К началу 1980-х годов пакеты перестали быть редкостью, стали популярными, и их начали массово использовать вместо авосек.

