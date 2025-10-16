ChatGPT дал четыре сценария, по которым могут развиваться будущие события.

С начала полномасштабных боевых действий в Украине множество аналитиков по всему миру регулярно делают свои прогнозы, когда закончится война. Пока что ни один из них не сбылся.

Мы узнали у искусственного интеллекта, закончатся ли боевые действия в 2026-2027 годах, каким образом может наступить мир и какие есть сценарии развития событий.

справка Что стоит знать про этот материал Данный материал был частично создан с использованием искусственного интеллекта - с указанием, какая часть текста принадлежит ИИ. Материал предназначен исключительно для развлекательных целей и не претендует на роль достоверного источника информации. Несмотря на то, что программы машинного обучения способны проводить глубокий анализ на основе доступных в Сети данных, а их прогнозы могут сбываться, не рекомендуется принимать решения, связанные с вашей жизнью, здоровьем или деньгами на основе прогнозов ИИ. Перед принятием каких-либо решений рекомендуется проконсультироваться с проверенными источниками или специалистами.

ChatGPT на базе модели GPT-5 проанализировал обстановку и дал свой прогноз, когда закончится война между Россией и Украиной.

"По состоянию на 15 октября 2025 года маловероятно, что полномасштабная война целиком закончится в 2026 году; вероятность некоторой формы устойчивого перемирия/замораживания конфликта или локальных договоренностей в 2026–2027 выше, но это не равносильно "миру" в смысле восстановления контроля над территориями и нормализации", - подчеркнул он.

На данный момент россияне активно используют массовые и все более точные беспилотники для удары по инфраструктуре, что усиливает фазу затяжной войны и бьет по украинской логистике.

Украина же мобилизует ответные меры - расширяет авиационные и вертолетные возможности для противодействия дронам и развивает дешевые перехватчики/ПВО. Это повышает способность держать фронт, но не дает быстрого перелома.

Когда закончится война в Украине - прогноз ИИ

Искусственный интеллект считает, что события могут развиваться по четырем основным сценариям с разной степенью вероятности.

Продолжение высокой интенсивности / затяжная война - вероятность: 35-50%

Фронты остаются активными, периодические локальные контрнаступления/переброски, высокие потери и давление на экономику обеих сторон. Это наиболее "консервативный" сценарий - ни одна сторона не добивается решающего перевеса в 2026, война тянется дальше. Движущие силы: достаточные запасы боеприпасов/резервов у РФ, устойчивая военная помощь Запада, гибридные атаки (дроны, кибер) и истощение экономики.

Замороженный конфликт или локальное перемирие с долгими переговорами - вероятность: 25-40%

После серьезных боевых потерь или внешнего давления стороны договариваются о длительном перемирии с частичным консенсусом по контролируемым районам, но окончательные вопросы остаются нерешенными. Это может выглядеть как "мир на бумаге" с замороженными линиями соприкосновения. Вероятность растет, если международное давление/санкции и политическая воля внешних игроков приведут к дипломатической инициативе.

Украинский военный прорыв или дипломатическая победа Киева - вероятность: 10-20%

Благодаря крупному притоку высокоточного оружия или успешной оперативной кампании Украина получает стратегическое преимущество и добивается условий, близких к восстановлению контроля. Для этого нужны долгосрочные, последовательные и значительные поставки и обучение, а также просчет действий России или политическое ослабление Кремля. Это возможно, но маловероятно в рамках 2026–2027 без резких внешних изменений.

Российская победа или принуждение к капитуляции/выторжению территорий - вероятность: 5-20%

При значительном наращивании российских людских и материальных ресурсов, полномасштабной мобилизации и падении западной поддержки РФ добивается решающего преимущества. Это менее вероятно, учитывая экономические и политические издержки, но не исключено, особенно если внешний контекст изменится (например, значительное ослабление санкций или перелом в западной политике).

Что может повлиять на сроки, когда закончится война в Украине

По мнению ИИ, есть факторы которые могут позитивно или негативно повлиять на длительность боевых действий. Так, приблизить мир может сильный внешнеполитический импульс - если крупные державы придут к соглашению и окажут давление через санкции или стимулы.

Также хорошо повлияет рост внутреннего недовольства в России или смена руководства на то, которое готово пойти на уступки. Последним вариантом является исчерпание ресурсов одной из сторон. Это может быть нехватка боеприпасов, финансирования, мобилизационного резерва.

В то же время отсрочить тот день, когда в Украине закончится война могут следующие нюансы. В частности, на это влияет решимость Кремля продолжать войну, подкрепленная организационными изменениями (расширение использования резервистов). Стабильные поставки вооружений в обе стороны и их адаптация к новым видам угроз (дроны, улучшение ПВО и авиации) приводят к затягивают конфликта.

Последний аспект - политическая поддержка Украины в ключевых столицах. Пока идут деньги и вооружение Киев может продолжать обороняться от агрессора.

