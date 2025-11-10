Орхидеи — одни из самых популярных комнатных растений. Их изящные цветки бывают белыми, розовыми, фиолетовыми и других оттенков. Однако для того чтобы орхидея цвела, ей нужно создать правильные условия, особенно зимой. Об этом пишет Express.
Специалисты из Baby Bio отмечают: "Как и всем растениям, орхидеям нужен солнечный свет, чтобы преобразовывать его в энергию и образовывать бутоны. Лучше всего они чувствуют себя при ярком, но рассеянном освещении, поэтому восточные или западные подоконники подходят большую часть года".
Как ухаживать за орхидеями зимой - советы
Зимой, когда естественного света меньше, орхидею стоит переставить на южное окно. Но перед этим важно узнать требования конкретного сорта: некоторые, например ванды, любят прямое солнце, а другие могут получить ожоги от его избытка.
Одна из распространённых ошибок зимой — ставить растение прямо под лучи солнца или рядом с батареей и камином. Орхидеи не переносят сквозняков и горячего воздуха: от этого листья теряют влагу, а корни могут погибнуть. Хотя это тропические растения, им вредны перегрев и сухость.
Как часто поливать зимой орхидею
Не менее важно соблюдать режим полива. "Орхидеи чувствительны к переувлажнению. Если корни находятся в сыром грунте, они начинают гнить, а при пересушке — сморщиваются и высыхают", - предупреждают эксперты.
Зимой обычно достаточно поливать растение раз в 10 дней, но перед этим следует проверить влажность субстрата. Полив нужен, когда почва почти сухая, но не пересушена полностью.
Из-за отопления воздух в квартирах становится сухим, поэтому можно слегка опрыскивать орхидею, чтобы повысить влажность. Однако листья не должны оставаться мокрыми — это вызывает появление плесени, грибка и гниение.
При правильном освещении, умеренном поливе и стабильной температуре орхидея сохранит здоровье и порадует новыми бутонами даже в самый тёмный сезон.
