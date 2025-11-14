Ландшафтные дизайнеры отметили, что при правильном уходе эти цветы могут радовать глаз из года в год.

Пышное цветение гибискуса может стать мечтой любого садовода. Однако уход за ним круглый год может показаться сложным.

Однако, используя правильные методы обрезки, вы можете помочь гибискусу процветать осенью и зимой, пишет Marthastewart. Эксперты рассказали, как правильно обрезать эти цветы, чтобы они радовали вас цветением долгие годы.

Какие есть гибискусы

Существует два основных вида гибискуса: морозостойкий и тропический.

"Морозостойкий гибискус - многолетнее растение, которое радует глаз из года в год, давая огромные цветы", - отметил ландшафтный дизайнер Сэм Ниманн

Тропический гибискус - это теплолюбивые кустарники, которые остаются зелеными круглый год, рассказал Ниманн.

Когда обрезать гибискус

Морозостойкий гибискус можно обрезать поздней осенью или в конце зимы - начале весны.

Тропический гибискус можно обрезать в любое время года, если только не грозят заморозки. Однако обрезка не так интенсивна, поэтому сосредоточьтесь на формировании растения и удалении засохших или поврежденных ветвей, посоветовал специалист.

"Для молодых или недавно размноженных растений рекомендую периодически прищипывать новые побеги как можно раньше. Это помогает растению сформировать более кустистую форму, что, в свою очередь, обеспечивает более обильное цветение", - сказал менеджер по ландшафтному дизайну Стивен Макфарлейн.

Как обрезать гибискус

"Для морозостойких гибискусов обрезайте растение полностью, до кроны. На практике это означает удаление старых стеблей до уровня почвы, оставляя всего несколько сантиметров у основания. Каждую весну из кроны будут вырастать новые побеги", - объяснил Нейманн.

Тропический гибискус можно обрезать так же, как и другие кустарники. Нейманн рекомендует использовать острый секатор для обрезки отдельных веток там, где это необходимо, а не обрезать все растение целиком. Это сохраняет естественную форму и стимулирует здоровый рост новых побегов.

Макфарлейн рекомендует делать срезы примерно на 10 мм выше наружного узла. Это помогает создать более пышное, густое растение с хорошей циркуляцией воздуха и открытой сердцевиной.

Другой эффективный метод - ступенчатая обрезка.

"При этом методе выборочно обрезаем несколько веток примерно наполовину, оставляя остальные расти. Это помогает предотвратить чрезмерное вытягивание растения и гарантирует наличие цветущих веток", - рассказал Макфарлейн.

