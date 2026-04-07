На 6 минут день превратится в ночь: откуда лучше всего будет видно солнечное затмение века

Полное солнечное затмение, которое произойдет 2 августа 2027 года, станет одним из самых длительных и зрелищных небесных явлений всех времен. Это незаурядное событие можно будет наблюдать из нескольких мест, пишет Kiderül.hu и советует соответствующим образом спланировать отпуск.

"Полное затмение пройдет через несколько легкодоступных городов, в частности Кадис и Малагу в Испании, Танжер в Марокко, а также Джидду и Мекку в Саудовской Аравии. Однако самым идеальным местом для наблюдения будет местность вокруг Луксора в Египте, где полная темнота может длиться до 6 минут 23 секунд", – говорится в статье.

Издание напомнило, что 12 августа 2026 года также произойдет полное солнечное затмение, которое впервые и в последний раз в этом столетии можно будет наблюдать из Исландии. Однако эксперты говорят, что событие 2027 года превзойдет его во всех отношениях.

Особенностью затмения 2027 года будет то, что оно чрезвычайно приблизится к теоретически возможной максимальной продолжительности. Она составляет почти 7 с половиной минут и требует очень редких условий: Солнце должно находиться в самой дальней точке от Земли, Луна должна максимально приблизиться к нашей планете, а путь затмения должен пролегать вблизи экватора.

Во время полного солнечного затмения Луна полностью закрывает Солнце, превращая день в ночь на несколько минут. Как говорится в статье, это довольно зрелищно. К тому же при этом температура может снизиться, а на небе могут появиться звезды и планеты. Внешняя атмосфера Солнца – корона – становится видимой невооруженным глазом. Эксперты говорят, что никакие кадры не могут заменить непосредственное впечатление от солнечного затмения.

"Внезапная темнота, изменение окружающей среды и зрелище сочетаются, создавая эффект, который может быть одновременно тревожным и впечатляющим. Для многих это уникальный опыт, который они хотят переживать снова и снова", – говорится в материале.

Впрочем, как отмечается, важно наблюдать за этим явлением, имея надлежащую защиту. В частности, запрещено смотреть на Солнце невооруженным глазом – для этого нужны специальные очки, соответствующие стандарту ISO 12312-2. Или же явление можно наблюдать с помощью простой камеры-обскуры.

"Таким образом, полное солнечное затмение 2027 года станет не только научно значимым, но и уникальным опытом путешествий и жизни для тех, кто будет наблюдать за этим редким космическим явлением с правильного места", - подытожило издание.

Ранее УНИАН писал, что Испания готовится к туристическому апокалипсису из-за солнечных затмений. Отмечалось, что в ближайшие три года страну ждет уникальное небесное зрелище – трилогия солнечных затмений, два из которых будут полными. Так, первое полное солнечное затмение состоится 12 августа 2026 года, второе – 2 августа 2027-го. В обоих случаях Испания станет одной из лучших зон наблюдения за ними в Европе. Третье частичное затмение состоится 26 января 2028 года и завершится прямо над Пиренейским полуостровом.

Испанские власти настолько обеспокоены потенциальным наплывом туристов, что даже сформировали правительственную рабочую группу из 13 министерств, чтобы не допустить превращения события в логистический кошмар.

Вас также могут заинтересовать новости: