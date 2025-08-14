Фестиваль "Исландское затмение" пройдет с 12 по 15 августа 2026 года.

Начиная с 2026 года, в Европе можно будет в течение трех лет наблюдать череду солнечных затмений. Однако пока Испания с ужасом ожидает нашествия астротуристов, Исладия наоборот зовет их на масштабный фестиваль.

Как пишет Time Out, фестиваль "Исландское затмение" пройдет с 12 по 15 августа 2026 года. Все эти четыре дня празднеств будут посвящены этому небесному явлению на полуострове Снайфедльснес в Исландии.

Для страны это большое событие, поскольку последнее затмение в стране было в 1954 году, так что в следующем году в 17:47 исландцев и гостей страны ждут две минуты полной темноты, когда солнце и луна выстроятся в одну линию. Это действительно уникальное событие, ведь в следующий раз оно повторится только в 2196 году.

Кроме того, предстоящее солнечное затмение идеально совпадает с пиком метеоритного потока Персеиды, а это значит, что у туристов будет возможность стать свидетелем поразительных метеоров без угрозы светового загрязнения.

Помимо наблюдение за солнечным затмением, гостей фестиваля ждут музыка, искусство, природа, технологии, здоровье и общение – там будут выступать художники, ученые, музыканты и визионеры.

Посетители смогут остановиться в частном секторе или арендовать жилье в Хеллисандуре, крошечном рыбацком городке с населением 450 человек, известном как "столица уличного искусства" Исландии (здесь самая высокая плотность муралов в стране). Но чтобы полностью погрузиться в атмосферу, туристам советуют приобрести абонементы на кемпинг или глэмпинг на территории фестиваля.

Билеты на фестиваль поступят в продажу в 18:00 по киевскому времени 14 августа 2025 года на его официальном сайте.

Как ранее сообщал УНИАН, в ночь на вторник, 13 августа, в ряде регионов Украины можно было наблюдать северное сияние.

