Яркий диск можно увидеть даже без телескопа.

Этой ночью в небе над Украиной можно наблюдать "клубничную Луну" - это традиционное название полной Луны в июне, оно происходит от американских коренных народов.

По данным Space, во время восхода она выглядит больше, чем обычно, из-за загадочного явления, которое называют "лунной иллюзией". Это оптический эффект, когда наш мозг воспринимает объекты у горизонта как увеличенные, хотя на самом деле их размер не меняется.

Согласно прогнозам, нынешняя "клубничная Луна" будет самой низкой за последние десятилетия. Это связано с явлением, во время которого наклоненная орбита Луны подвергается воздействию гравитации Солнца, что постепенно меняет ее расположение.

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Июньское полнолуние в Северной Америке получило название "клубничное" из-за сезона сбора клубники, который приходится на это время. Поэтому это название не связано с цветом Луны. Жители разных регионов Украины уже делятся в сети снимками этого явления.

Интересные факты о "клубничной" Луне

Хотя название и намекает на красный или розовый цвет, эта Луна обычно имеет обычный серебристо-белый свет.

Однако иногда, когда Луна низко над горизонтом, ее свет может казаться розовым или золотистым из-за атмосферных условий.

"Клубничная" Луна - это полнолуние июня, и она иногда совпадает с летним солнцестоянием. Это означает, что она может быть одной из самых ярких и самых поздних в году (солнце садится поздно, и луна появляется поздно ночью).

В разных культурах эта луна имела разные названия. Например, в некоторых коренных американских племенах ее называли "Зеленая кукурузная Луна".

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