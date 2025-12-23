Популярный овощ можно приготовить с непривычным ингредиентом и яйцом.

Неопытные хозяюшки или хозяева могут не знать, зачем при тушении капусты добавляют молоко, а профессиональные кулинары пользуются этим лайфхаком.

УНИАН попытался выяснить, как готовить капусту c нестандартным ингредиентом и какие плюсы приготовления овоща таким способом. Как оказалось, все очень просто: главная причина заключается в том, что тушеная капуста в молоке становится очень нежной, у нее сливочный вкус.

Кроме того, есть еще один бонус – во время тушения овоща таким способом нет неприятного запаха, который обычно появляется во время готовки. А чтобы блюдо получилось еще более интересным и сытным, к нему можно добавить яйцо.

Сытная и нежная капуста тушеная в молоке с яйцом – простой рецепт

Одна из самых главных подготовительных задач – правильно выбрать овощ, он не должен быть вялым.

Для приготовления блюда возьмите:

Кочан весом 700 граммов.

2 луковицы.

1 морковь.

Молоко.

Растительное масло.

2 яйца.

Понадобятся также соль, перец, лавровый лист и зелень.

Вот какой способ приготовления капусты самый лучший, по мнению некоторых любителей этого овоща:

Нарежьте лук мелким кубиком, а потом обжарьте в сковороде до того момента, когда он станет золотистым.

Морковь натрите на мелкой терке, а потом отправьте ее к обжаренному луку.

С главными ингредиентами блюда поступите так: часть кочана нарежьте тонкой соломкой, добавьте к остальным продуктам в сковороду и влейте жидкость так, чтобы она просто покрыла дно.

Накройте сковороду крышкой и готовьте блюдо на медленном огне.

Если вы еще сомневаетесь, совместимы ли молоко и капуста, то после приготовления этого блюда весь скептицизм развеется. Приблизительно через 10 минут после начала тушения нужно добавить к продуктам лавровый лист. Когда пройдет еще несколько минут, достаньте лавровый лист и выбросьте, чтобы блюдо из-за него не горчило.

В таком виде капуста тушеная в молоке для пирожков будет то, что нужно, поэтому часть блюда можете оставить для выпечки. А если вы не собираетесь что-то печь, то сбейте два яйца, влейте в сковороду тонкой струйкой и активно все помешивайте, пока они не приготовятся.

После этого блюдо можно подавать на стол и в таком виде, однако если вы хотите его освежить – добавьте сверху нарезанную зелень, например, укроп или петрушку. Когда вы попробуете готовое блюдо, то будете точно знать, чем улучшить вкус тушеной капусты, – конечно же, молоком.

