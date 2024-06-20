Какао-бобы содержат белок и являются отличным источником минералов, таких как железо и магний, а также марганец, медь, цинк и фосфор.

Шоколад ценят за его вкус и пользу для здоровья. Его можно есть, растопить, пить и запекать в составе десертов.

Как сообщает Today со ссылкой на диетологов, из белого, молочного и черного шоколада - именно последний является самым полезным.

"Шоколадные изделия полезны для здоровья благодаря какао-бобам, которые содержат многочисленные фитохимические вещества, обладающие противовоспалительными, противоопухолевыми и антигипертензивными свойствами. Чем больше какао содержит продукт, тем он питательнее. Черный шоколад содержит наибольшее количество твердых частиц какао-бобов и, следовательно, наиболее насыщен питательными веществами", - рассказала диетолог Уитни Инглиш.

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Кроме того, он также имеет более высокое содержание флавоноидов, чем молочный или белый шоколад. Как рассказала диетолог Элизабетта Полити, флавоноиды работают как антиоксиданты, чтобы блокировать вредное воздействие свободных радикалов, которые связывают с увеличением риска сердечных заболеваний и рака.

"Кроме того, тип флавоноидов в темном шоколаде, могут влиять на функцию иммунной системы, уменьшая воспаление", - добавила она.

Как выбрать качественный шоколад

Оба эксперта рекомендуют выбирать шоколад с по крайней мере 70% содержанием какао, поскольку в нем будет меньше добавленного сахара и больше фитохимических веществ, чем в шоколаде с меньшим количеством какао.

Полити объяснила, что в 70% шоколаде какао-тертое стоит в составе на первом месте. Если вместо этого там указывается сахар, то доля какао меньше 50%.

Какао-бобы содержат белок и являются прекрасным источником минералов, таких как железо и магний, а также марганец, медь, цинк и фосфор. По данным Министерства сельского хозяйства США, вы также получаете немного клетчатки - около 3 граммов на 1 унцию (28 г) темного шоколада.

Шоколад богат полифенолами, полезными соединениями, вырабатываемыми растениями. Согласно одному из исследований, потребление шоколада связано с меньшим риском будущих проблем с сердцем. Также доказано, что потребление шоколада "значительно снижает" триглицериды и может умеренно снизить артериальное давление.

Ученые обнаружили, что флаванолы какао защищают от сосудистых заболеваний и, очевидно, улучшают приток крови к мозгу.

Шоколад полезен для мозга

Темный шоколад "способствует выработке гормона хорошего самочувствия серотонина и содержит магний, который связан со снижением тревожности" и снятием стресса, отмечает диетолог Кэри Глассман.

Это лакомство с содержанием какао 85% может повысить настроение из-за связи кишечно-мозговой системы, поскольку тёмный шоколад имеет пребиотический эффект на здоровые бактерии в кишечнике и, возможно, таким образом улучшает негативные эмоции, показало исследование.

Кроме того, существует "удивительно мощная" корреляция между потреблением шоколада и количеством нобелевских лауреатов в разных странах. Есть вероятность, что шоколад "улучшает когнитивные функции". Например, Швейцария была лидером как по количеству нобелевских лауреатов, так и по количеству шоколада, который едят ее жители.

Какой вред от шоколада

В 2022 году Consumer Reports протестировало 28 плиток черного шоколада от разных брендов и обнаружило во всех кадмий и свинец - два тяжелых металла, вредных для здоровья. Уровни не были чрезвычайно высокими.

Национальная ассоциация кондитеров утверждает, что шоколад безопасен для потребления, а все проверенные продукты "соответствуют строгим требованиям качества и безопасности". По словам диетолога Инглиш, любой вред от тяжелых металлов перевешивается другими положительными соединениями в темном шоколаде.

Воднач Полити обеспокоена этим открытием. Она предлагает выбрать молочный шоколад.

По данным Министерства сельского хозяйства США, темный шоколад содержит кофеин. Если вы съедите четыре квадратика, это примерно столько же кофеина, сколько выпьете чашку кофе. И это все еще конфеты - они содержат жир и сахар, поэтому чрезмерное потребление может привести к увеличению веса.

Сколько шоколада можно есть в день

Политии рекомендует придерживаться 30 граммов в день. Инглиш также считает, что несколько квадратиков будут разумной порцией для большинства людей.

Если вас беспокоит горечь шоколада, то есть выход. Плитка темного шоколада, содержащая морскую соль или сухофрукты, может иметь менее горький вкус.

Йогурт со свежими ягодами и немного темного шоколада, посыпанного сверху, является еще одним вариантом для употребления, как и погружение фруктов в растопленный шоколад.

Рост цен на шоколад

Рост цен на какао-бобы в течение двух лет достиг своего пика в марте, когда фьючерсные контракты достигли уровня, вдвое превышающего предыдущий рекорд. Как пишет Bloomberg, результатом этого почти наверняка станет подорожание шоколада и уменьшение размеров плиток. При этом даже если цены отступят от нынешнего уровня, они, вероятно, будут оставаться высокими в течение многих лет, отмечает издание.

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