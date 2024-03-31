Производители увидят последствия таких рекордных цен через полгода-год, а следом это почувствуют и потребители.

Рост цен на какао-бобы в течение двух лет достиг своего пика в марте, когда фьючерсные контракты достигли уровня, вдвое превышающего предыдущий рекорд. Как пишет Bloomberg, результатом этого почти наверняка станет подорожание шоколада и уменьшение размеров плиток. При этом даже если цены отступят от нынешнего уровня, они, вероятно, будут оставаться высокими в течение многих лет, отмечает издание.

Сейчас фьючерсы на какао в Нью-Йорке и Лондоне дороже, чем когда-либо в номинальном выражении в долларах, превысив максимумы 1977 года, когда мир снова столкнулся с дефицитом какао.

Отмечается, что такой всплеск цен вызвал рекордный кризис предложения, который продолжается уже третий год. По данным Международной организации какао, в 2024 году ожидается, что производство будет ниже спроса на 374 000 тонн, тогда как производитель Barry Callebaut ожидает разрыв примерно в 500 000 тонн, что равняется примерно 10-й части мирового рынка.

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Это связано в частности с тем, что в отличие от большинства культур, которые выращивают для мировых товарных рынков, какао выращивают не на больших плантациях, а на мелких фермах, многие из которых находятся в Западной Африке. При этом этот регион значительно пострадал от неблагоприятных погодных условий, а также болезней деревьев, а у фермеров нет средств, чтобы с этим бороться.

Кроме того, действуют также финансовые факторы. Так, последний всплеск был частично вызван финансовыми потрясениями, которые происходят, когда товары растут в цене настолько быстро, что преобладают стратегии, предназначенные для защиты от такой нестабильности.

Что это означает для потребителей

"Шоколатье делают все возможное, чтобы компенсировать более высокие затраты - повышают розничные цены, уменьшают размеры упаковок, повышают эффективность и продвигают продукты с меньшим количеством какао. Но эти изменения - только начало: влияние новых, рекордно высоких фьючерсов еще не полностью распространилось на розничные полки. По данным Bloomberg Intelligence, производители шоколада, вероятно, увидят такую инфляцию в течение 6-12 месяцев, а затем потребители тоже столкнутся с ней", - пишет издание.

И хотя фермеры на либерализованных рынках, таких как Бразилия, Эквадор, Камерун и Нигерия, наращивают производство, чтобы воспользоваться преимуществами более высоких цен, однако деревьям нужно время, чтобы вырасти, поэтому пройдет не менее трех лет, прежде чем новые стручки обеспечат пополнение запасов.

Шоколад становится "золотым"

Ранее сообщалось, что фьючерсы на какао-бобы, которые в последнее время бьют рекорды, подскочили выше беспрецедентной отметки в более 10 тысяч долларов за тонну.

А новые правила Европейского Союза, направленные на прекращение продажи в магазинах продуктов, которые уничтожают леса, могут еще больше усложнить поставки производителям какао-бобов.

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