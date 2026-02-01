Какой хлеб не повышает сахар в крови: 5 самых популярных вида

Хлеб, как и любой другой продукт, влияет на уровень сахара в крови.

Если вы пытаетесь поддерживать стабильный уровень сахара в крови, то не обязательно исключать хлеб из рациона. Выбор хлеба с высоким содержанием цельного зерна, клетчатки и белка может помочь в борьбе с высоким сахаром.

Издание Health назвало 5 лучших видов хлеба для людей, которые беспокоятся из-за уровня сахара в крови.

Хлеб из 100% цельного зерна

Такой хлеб содержит нерафинированное зерно, то есть все части зерна остаются в нем. Благодаря тому, что клетчатка и белок остаются в хлебе, организм переваривает хлеб из цельного зерна медленнее. Это помогает сахару поступать в кровь постепенно, что приводит к меньшему повышению уровня сахара в крови.

Хлеб из проросших зерен

Такой хлеб изготавливается из цельных зерен, которые начали прорастать до того, как были измельчены в муку. Прорастание расщепляет часть крахмала, делая хлеб более легким для переваривания. Также он содержит немного больше клетчатки и белка, что помогает сахару поступать в кровь постепенно.

Многозерновой хлеб с семечками

Хлеб с семечками содержит такие ингредиенты, как семена подсолнечника или льна, поэтому он богат на клетчатку, белок и полезные жиры, которые помогают контролировать уровень сахара в крови.

При этом избегайте хлеба, изготовленного из рафинированной муки, а семена добавлены только для улучшения текстуры или внешнего вида.

Ржаной хлеб

Ржаной хлеб плотный и часто содержит больше растворимых волокон, что помогает вам переваривать его медленнее. Эти факторы помогают дольше чувствовать сытость, снижают реакцию организма на инсулин и приводят к более плавному повышению уровня сахара в крови после еды.

Этот эффект, вероятно, обусловлен плотной структурой хлеба и содержанием клетчатки, а не самой рожью. Однако нет убедительных доказательств того, что он долгосрочно улучшает показатели сахара в крови, такие как глюкоза натощак или гемоглобин A1c (HbA1c).

Для максимальной пользы выбирайте темный, 100% цельнозерновой ржаной хлеб или хлеб из ржаной муки.

Некоторые виды хлеба на закваске

Хлеб на закваске проходит процесс естественного брожения с использованием диких дрожжей и бактерий. Это изменяет способ расщепления организмом крахмала в хлебе и может замедлить пищеварение, что приводит к более плавному повышению уровня сахара в крови по сравнению со стандартным белым хлебом.

Однако исследования показывают, что эти эффекты варьируются, и не любой хлеб на закваске обладают одинаковыми преимуществами. Наибольшую пользу дает хлеб, приготовленный из натуральной закваски и цельнозерновой муки. Коммерческая закваска с добавлением кислот для вкуса может не давать такой же эффект.

