Эти существа очень ядовиты.

В морском мире живет существо, которое является в нем самым смертоносным. Речь идет о кубомедузе, щупальца которой настолько прозрачны, что их можно сравнить со стеклом. Об этом рассказывает американский биолог Скотт Треверс для Forbes.

"Вблизи их колокола выглядят довольно хрупкими, почти как квадратные парашюты. Их тела обычно имеют толщину всего несколько сантиметров, но могут растягиваться на 30 сантиметров в ширину. Из каждого угла их колоколов, похожих на коробки, выходят длинные, тонкие щупальца, которые могут достигать трех метров в длину", - отметил он.

Почему кубомедуза такая смертоносная

По мнению людей, самой большой угрозой в океане является акула, но эти животные нападают менее чем на 50 человек в год, а лишь пять или шесть из этих атак заканчиваются смертью. В то же время кубомедуза может убить примерно 100 человек в год.

"Эта медуза заслуженно имеет репутацию самого смертоносного морского существа благодаря двум основным эволюционным преимуществам, первое из которых заключается в том, что ее практически невозможно увидеть", - объяснил Треверс.

По словам биолога, даже в самых спокойных и чистых водах колокольчики кубомедуз настолько прозрачны, что их очень сложно заметить. Отдыхающие на пляже могут плавать в нескольких сантиметрах от них, даже не подозревая об этом, пока не почувствуют укус.

"Хотя их прозрачность позволяет им плавать практически незамеченными, второе преимущество кубозоидных медуз делает их действительно смертельно опасными: их яд", - добавил специалист.

Как пояснили в исследовании BMC Genomics 2015 года, каждое из их щупалец вооружено тысячами сложных микроскопических внутриклеточных структур, известных как нематоцисты. При прикосновении эти структуры срабатывают с невероятной скоростью и выпускают трубки, похожие на гарпуны, которые вонзаются в кожу.

"Как только трубочка втыкается, яд попадает в организм за доли секунды. И, как отмечается в исследовании, этот яд является высокотехнологичным биохимическим оружием - в отличие от укусов других медуз, которые в основном лишь раздражают кожу. Укус Chironex fleckeri, самой смертоносной из всех кубозойных медуз, как известно, вызывает ряд ужасных симптомов", - предупредил Треверс.

По словам биолога, укус этого существа вызывает следующие симптомы:

Воспаление. Очень сильная боль, похожая на жжение и отек кожи начинаются почти сразу после укуса.

Дермонекроз. Кожа на месте укуса может начать отмирать, что в основном приводит к образованию постоянных рубцов.

Одышка. Отравление затрудняет дыхание.

Гипертония/гипотония. Яд может вызвать опасное повышение или снижение артериального давления.

Сердечно-сосудистый коллапс. Яд может привести к нарушению работы сердца, в результате чего в худшем случае, это может привести к его остановке.

"Для мелких рыб, которые являются потенциальной добычей кубомедузы, действие их яда является мгновенным. Но для людей достаточно лишь нескольких метров контакта с их щупальцами, чтобы почувствовать невыносимую боль; в некоторых случаях это даже может быть смертельным. Выжившие часто описывают укусы кубомедузы как настолько невыносимо болезненные, что движение становится почти невозможным", - подчеркнул специалист.

Впечатляющее количество глаз

Также в отчете журнала Current Biology говорится о том, что кубомедуза имеет аж 24 глаза. Их глаза сгруппированы в четыре отдельных сенсорных кластера, которые равномерно расположены вокруг колокола.

"И это не просто светочувствительные пятна, как у большинства медуз. Среди них есть ямчатые глаза, щелевые глаза и линзовидные глаза. В частности, линзовидные глаза имеют удивительно сложное строение, включающее линзы, роговицу и сетчатку - те же основные структуры, что и у позвоночных и головоногих", - добавил Треверс.

По словам биолога, до сих пор непонятно, почему эти медузы требуют таких сложных глаз и в таком большом количестве. Однако как известно, ямчатые и щелевые глаза помогают кубомедузам различать контрасты между светом и темнотой, благодаря чему они ориентируются в мелких и солнечных водах.

"Но именно нижние и верхние линзовые глаза позволяют им формировать оптические изображения того, что их окружает: они могут распознавать формы, поверхность воды или тени своей добычи. На самом деле, в отчете Current Biology отмечается, что было даже замечено, как они оплывают препятствия, а не натыкаются на них вслепую - особенно в мангровых зарослях и между их корнями", - отметил автор материала.

