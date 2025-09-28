Это существо имеет возраст около 300 лет.

При упоминании гигантских подводных существах люди обычно думают, например, о китах или мифологических монстрах. Тем не менее самым большим морским существом в мире является то, что далеко не сразу приходит на ум, пишет BGR.

В издании напомнили, что в октябре 2024 года на Соломоновых островах началась экспедиция, в рамках которой ученые и кинематографисты решили расширить знания о местных экосистемах и изучить их состояние в период климатических изменений. Экспедиция обнаружила то, что сейчас считается самым большим подводным существом в мире - это коралл под названием Pavona clavus. Они живет дольше, чем самое большое животное на Земле.

Отмечается, что Pavona clavus имеет возраст около 300 лет. Он расположен на глубине около 13 метров под поверхностью океана. Коралл имеет размеры 34 на 32 метра и высоту 4,8 метра.

В издании подчеркнули, что Pavona clavus настолько большой, что его можно увидеть из космоса. Это самая большая коралловая колония из когда-либо найденных. По словам ученых, она состоит из миллиарда полипов.

"Найти этот гигантский коралл - все равно что обнаружить самое высокое дерево на земле. Это открытие возрождает в нас чувство благоговения и удивления перед океаном", - заявил исследователь National Geographic и основателем организации Pristine Seas Энрик Сала.

Ученые заверили, что Pavona clavus находится в хорошем состоянии, несмотря на опасения по поводу влияния изменения климата. Более того, местные общины островов уже более десяти лет неофициально заботятся о водах вокруг островов и защищают их.

Горбатые киты могут тайно пытаться общаться с людьми

Ранее ученые предположили, что горбатые киты могут пытаться общаться с людьми с помощью пузырьков. Они часто используют пузырьки для охоты на добычу и в борьбе за право сопровождать самок.

Исследователи знают, что горбатые киты живут в сложных обществах и используют свои кольцевые пузырьки, чтобы помогать другим видам. Ученые описывают эти пузырьки как наполненные воздухом вихри, которые выглядят как гигантские кольца дыма.

