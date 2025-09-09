Животные умирали от смертельной инфекции костей.

На территории Бразилии 80 миллионов лет назад "тихий убийца" поразил огромных динозавров, в результате чего животные умерли от тяжелой инфекции костей, а именно остеомиелита. Доказательства этого были найдены в костях зауроподов, которые были обнаружены в местности Ибира в штате Сан-Паулу, пишет Interesting Engineering.

"Это исследование изучает случаи остеомиелита у нептичьих динозавров, сосредотачиваясь на местности Ибира, где часто встречается это патологическое заболевание", - отметили исследователи в работе, которую возглавил Региональный университет Каририри (URCA) в городе Крато, штат Сеара, Бразилия.

Остеомиелит - это инфекция костей, которая может случаться из-за различных патогенов, среди которых бактерии, вирусы и грибки. На сегодня эта инфекция поражает млекопитающих, птиц и рептилий.

Отмечается, что наличие такого заболевания было обнаружено в окаменелостях шести особей, которые датируются меловым периодом, около 80 млн лет назад.

"Кости были найдены в формации Сан-Жозе-ду-Риу-Прету, известной большим количеством останков динозавров. Окаменелые кости принадлежат как мелким, так и крупным видам зауроподов. Исследовательская группа проанализировала окаменелые кости с помощью сканирующего электронного микроскопа (SEM) и стереомикроскопа. Кости не имели признаков заживления, что свидетельствует о том, что животные умерли, когда болезнь еще была активной, вероятно, в результате инфекции", - рассказали в материале.

По словам исследователей, в останках животных не было обнаружено здоровых тканей, что свидетельствует о том, что они умерли, когда инфекция еще была активной.

Также некоторые окаменелости зауроподов имели поражения, ограниченные костным мозгом, а другие - поражения, которые распространялись от мозга к внешней поверхности кости.

"Эти поражения имели губчатую структуру, что указывает на наличие кровеносных сосудов в пораженном участке. Эта характерная текстура помогла исследователям отличить поражения, вызванные остеомиелитом, от поражений, вызванных другими патологиями костей, такими как остеосаркома и неоплазия костей (две формы рака костей)", - объяснили в Interesting Engineering.

Отмечается, что в своем исследовании ученые обнаружили три различные и ранее не задокументированные формы остеомиелита в окаменелостях. В исследовании говорится о том, что к ним принадлежали небольшие круглые выступы или бугорки, эллиптические выступы с узором, похожим на отпечаток пальца, и третья группа больших круглых следов.

Как отметил автор исследования Тито Аурелиано, эти тяжелые поражения, скорее всего, связаны с мышцами и кожей, которые могут обнажаться и выделять кровь или гной.

"Хотя конкретную причину новых инфекций установить не удалось, в предыдущем исследовании 2021 года, посвященном небольшому виду зауроподов Ibirania parva с того же места, был задокументирован первый случай остеомиелита, вызванного паразитом крови", - напомнили в материале.

Отмечается, что миллионы лет назад в этом регионе был засушливый климат с неглубокими, медленными реками, а также большими стоячими водоемами.

"Такая среда, вероятно, способствовала распространению патогенов, которые могли передаваться комарами или самой водой, которую употребляли животные, среди которых были динозавры, черепахи и животные, похожие на современных крокодилов", - объяснил Аурелиано.

