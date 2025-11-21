Перед уборкой убедитесь, что варочная поверхность и духовка полностью остыли.

На кухонной плите могут скапливаться брызги жира, разлитые жидкости и пыль, оставляя жирные следы, с которыми лишь влажная губка просто не справится. Однако, как пишет Southern Living, нужно разбавить уксус водой или смешать его с другими моющими средствами, такими как сода или средство для посуды.

Как часто нужно мыть плиту?

Чтобы предотвратить накопление грязи, стоит протирать плиту после каждого использования и очищать разлитые жидкости, когда поверхность остынет. Эксперты советуют не оставлять загрязнения надолго, ведь их потом будет труднее очистить.

"Вытирайте капли и разлитые жидкости с передней части плиты. Еженедельно проводите более тщательную уборку, которая включает очистку верхней и передней части плиты, а также крышек конфорок и решеток. Ежемесячно очищайте поддоны для капель и запускайте цикл самоочистки духовки. Два-три раза в год добавьте в свой список уборку за плитой для более глубокой очистки", - рекомендуют в издании.

Видео дня

Что нужно для очистки плиты?

Перед уборкой убедитесь, что поверхность варочной поверхности и духовка полностью остыли, а все регуляторы выключены.

"Если у вас электрическая плита, сначала отключите прибор от сети. Если у вас газовая плита, перед чисткой выключите зажигательную свечу и газопровод. Избегайте абразивных моющих средств и инструментов, таких как стальная вата, губки для чистки, отбеливатель и аммиак", - добавляют в Southern Living.

Что вам понадобится:

салфетки из микрофибры;

дистиллированный белый уксус;

вода;

распылитель;

пищевая сода (по желанию);

моющее средство для посуды;

старая зубная щетка.

Как почистить стеклянную плиту уксусом

Такой метод подходит для любой стеклянной или керамической плиты, среди которых и индукционная.

"Убедитесь, что плита полностью остыла. Снимите ручки управления и замочите их в емкости, наполненной равными частями уксуса и воды, на пять минут. Вымойте в мыльной воде и сполосните", - отмечают в материале.

Также эксперты советуют использовать влажную микрофибровую ткань, чтобы вытереть любые остатки грязи с поверхности плиты. Далее смешайте уксус и воду в равных пропорциях в пульверизаторе.

"Распылите раствор на поверхность и оставьте на 10-15 минут. Если есть пятна или стойкие остатки, посыпьте их пищевой содой. Используйте влажную микрофибровую салфетку, чтобы оттереть пятна, и протрите остальную поверхность, чтобы удалить все остатки. Распылите раствор на панель управления и переднюю часть плиты и протрите их салфеткой. Высушите плиту, ручки и переднюю часть чистой тряпкой и установите ручки на место", - подчеркивают в Southern Living.

Как почистить газовую плиту уксусом

Сперва убедитесь, что плита полностью остыла. Затем наполните раковину или ванну около 4 литрами горячей воды, 1 стаканом уксуса и несколькими каплями моющего средства для посуды.

"Снимите ручки управления, решетки конфорок и крышки и замочите их в мыльной воде. Используйте влажную микрофибровую ткань, чтобы вытереть любые остатки грязи с плиты. Смешайте в равных пропорциях уксус и воду в пульверизаторе и распылите раствор на поверхность. Оставьте на 10-15 минут. Посыпьте пятна пищевой содой", - добавили в материале.

Далее возьмите влажную микрофибровую тряпку, чтобы оттереть пятна и протрите остальную поверхность, чтобы удалить все остатки. Распылите раствор уксуса на переднюю часть плиты и панель управления и протрите их тряпкой.

"Высушите плиту и переднюю часть чистой тряпкой. Используйте старую зубную щетку, чтобы отскрести решетки и крышки, промойте их теплой водой, а ручки вымойте мыльной водой и промойте. Полностью высушите все детали и установите их обратно на плиту", - подытожили в издании.

Другие советы экспертов

Ранее опытные эксперты рассказали, как сушить полотенца, чтобы они не имели запаха плесени. По их словам, правильное размещение полотенца позволяет ему полностью высохнуть и предотвращает появление плесени.

Также шоколатье объяснила, почему шоколад белеет и можно ли его есть. Она отметила, что несмотря на то, что этот меловой налет на поверхности может показаться подозрительным, не следует паниковать и сразу выбрасывать шоколад.

Вас также могут заинтересовать новости: