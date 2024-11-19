Обычная сода может стать отличным помощником любой хозяйки.

В кухонном шкафчике каждого второго украинца стоит заветная пачка белого порошка. Сода нужна не только для выпечки и уборки - оказалось, что это средство практически универсально. Узнайте, в чем вам может помочь сода пищевая (не кальцинированная).

Чем полезна пищевая сода - применение в быту

Бикарбонат натрия, в первую очередь, широко используется в кулинарии, так как имеет шикарные разрыхляющие свойства. Под влиянием углекислого газа растет тесто, поэтому хозяйки добавляют соду в выпечку в чистом виде или "гасят" уксусом.

Но, как мы уже сказали, это не единственный вариант - запоминайте, как использовать соду в быту иначе:

Видео дня

от запаха в холодильнике - просто поставить стакан соды к задней стенке холодильника;

- просто поставить стакан соды к задней стенке холодильника; освежитель воздуха - 1\3 стакана соды засыпать в банку, добавить 10-15 капель эфирного масла, закрыть тканью, закрепить лентой;

- 1\3 стакана соды засыпать в банку, добавить 10-15 капель эфирного масла, закрыть тканью, закрепить лентой; отбеливатель белья - при каждой стирке белой одежды добавлять 0.5 стакана соды в отсек с порошком;

- при каждой стирке белой одежды добавлять 0.5 стакана соды в отсек с порошком; от пестицидов в овощах - замочить овощи и фрукты в содовом растворе (1 ч.л на 1 стакан воды) на 15 минут;

- замочить овощи и фрукты в содовом растворе (1 ч.л на 1 стакан воды) на 15 минут; от сорняков между плитками - засыпать содой нежелательные растения.

Настолько универсальна пищевая сода - применение в быту ее может быть очень разнообразным. К примеру, немногие хозяйки знают, что можно сделать из соды и воды замечательную пасту, нанести ее на пригоревшую сковороду и подождать 20 минут. Вы обнаружите, что посуда стала как новая - нагара и грязи не осталось.

Таким же образом можно чистить многие другие вещи в квартире - плитку, ковры, посуду и столовые приборы, микроволновку, плиту и духовку, даже сантехнику.

Как использовать пищевую соду в лечебных целях

Пищевая сода также может быть применима в экстренных и не очень ситуациях, когда нужно повлиять на состояние здоровья. К примеру, порошок отлично помогает при:

укусах насекомых и солнечных ожогах - 1-2 стакана соды растворить в теплой ванне и полежать там 20-30 минут;

- 1-2 стакана соды растворить в теплой ванне и полежать там 20-30 минут; изжоге - растворить 1 ч.л в стакане холодной воды и медленно выпить;

- растворить 1 ч.л в стакане холодной воды и медленно выпить; проблемах с зубами и деснами в качестве ополаскивателя - 1 ч.л на стакан воды;

- 1 ч.л на стакан воды; мозолях - 1 ст.л соды на стакан горячей воды, отпаривать ноги или руки в ванночке.

Также стоит заметить, что лечебные свойства пищевой соды на этом не заканчиваются. Есть мнение, что люди, которые чистят зубы пастой с содой, имеют более здоровую улыбку, потому что порошок способен качественно убрать зубной налет.

Вас также могут заинтересовать новости: