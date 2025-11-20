Благодаря такому методу полотенца будут оставаться свежими и пушистыми.

После горячего душа мало что может испортить покой, однако если вы взяли свое полотенце и обнаружили, что оно влажное и затхлое, тогда уже ситуация будет совсем другой. Однако, как пишет martha stewart, правильное размещение полотенца позволяет ему полностью высохнуть и предотвращает появление плесени.

Как правильно повесить влажное полотенце?

То, как вы решите повесить влажное полотенце, имеет большое значение.

"Ключ к предотвращению появления плесени и неприятного запаха на использованном полотенце - повесить его на вешалку для полотенец, полностью расправленным, в хорошо проветриваемом месте. Это позволяет влаге испаряться равномерно и быстро, что уменьшает вероятность размножения бактерий", - объяснил эксперт по уходу за текстилем Фрей Левенгаупт.

Отмечается, что горизонтальные вешалки лучше всего подходят для максимального проветривания, однако по возможности старайтесь избегать крючков на обратной стороне двери.

"Если повесить полотенце на крючок или сложить его, на нем образуются складки, которые не поддаются воздействию воздуха, и это не позволяет полотенцу полностью высохнуть", - добавил Левенгаупт.

В то же время если полотенца, которыми вы пользуетесь, являются достаточно толстыми или имеют плотно сплетённые петли, эксперт советует быть особенно осторожными во время сушки.

"Такие полотенца могут удерживать влагу, что делает их более склонными к появлению затхлого запаха и плесени. Если возможно, для лучшей сушки следует использовать широкую вешалку для полотенец в хорошо проветриваемом помещении (желательно вне ванной комнаты)", - советуют в материале.

Сколько времени нужно для высушивания полотенца?

Левенгаупт говорит, что на время высыхания влажного полотенца влияют два фактора: воздушный поток в комнате и толщина полотенца. Если полотенце является стандартным хлопковым и находится в хорошо проветриваемом помещении, то, вероятно, для высыхания ему понадобится от шести до восьми часов.

"Если оно толще или если в комнате влажно, то может потребоваться около 12 часов", - добавил он.

Почему важно, как вы вешаете полотенце

"Правильный воздушный поток позволяет влажному полотенцу полностью высохнуть. Если полотенце сушится во влажном помещении, вода не может испариться, а теплая среда является идеальным местом для размножения плесени и бактерий", - подчеркнул Левенгаупт.

Поэтому после душа стоит включить вытяжной вентилятор или открыть окно в ванной комнате. Это поможет удалить часть влаги из помещения.

В то же время президент Heritage Park Laundry Essentials Том Чекони говорит, что при сушке полотенец в стиральной машине также следует учитывать циркуляцию воздуха.

"Я рекомендую бросить к полотенцам набор органических шерстяных шариков для сушки. Они естественным образом смягчают волокна полотенец и создают воздушные карманы в полотенцах и вокруг них, что ускоряет сушку и делает ее наиболее эффективной", - отметил он.

Чтобы полотенца оставались свежими и пушистыми, Левенгаупт рекомендует убедиться, что каждое из них полностью высохло между стирками. Он также советует чередовать два или три полотенца, чтобы каждое могло высохнуть.

Также когда приходит время стирать полотенца, важно использовать мягкий, но эффективный стиральный порошок, отмечает эксперт.

"Стирайте их при температуре около 60 °C, чтобы хорошо очистить волокна. Паровая обработка между стирками также может помочь устранить бактерии и запахи с поверхности без чрезмерной стирки", - заверил он.

В свою очередь Чекони предостерег от использования кондиционеров для белья или сушильных листов.

"Эти продукты не только не смягчают ткань, но и оставляют на волокнах полотенец восковой налет, что делает их менее впитывающими и более склонными к тусклости. Минералы в жесткой воде могут иметь подобный эффект, делая полотенца шероховатыми и изношенными", - пояснил эксперт.

Кроме того, Чекони советует стирать полотенца только с другими полотенцами, сортируя их по весу и цвету.

"Не перегружайте стиральную машину и не используйте слишком много стирального порошка, поскольку это может помешать правильному полосканию полотенец", - предупредил он.

Другие советы экспертов

