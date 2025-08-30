Лидером по уровню интеллекта оказалась маленькая декоративная порода собак.

Многие люди знают, что собаки не только являются друзьями человека, но еще и обладают довольно высоким интеллектом среди животных. Тем не менее до сих пор продолжаются споры о том, какая порода является самой умной, пишет Express.

Эксперты из Dog Friendly Retreats определили самые умные породы собак. Они способны быстро обучаться и выполнять довольно сложные команды.

Девятое место занял бордер-терьер. По словам экспертов, эта порода быстро обуччается и имеет хорошу концентрацию.

Тем не менее бордер-терьеры уступили по уровню интеллекта пуделям. Эксперты подчеркнули, что это не только выставочные собаки, но и довольно умные животные, которые отлично поддаются дрессировке и отличаются ловкостью.

Также в рейтинг вошел золотистый ретривер, которого опередила немецкая овчарка. Эксперты отметили, что вторая порода является рабочей собакой по своей природе, и высокий интеллект делает ее выдающейся в служебных ролях.

Лидером же оказался английский кокер-спаниель. Эксперты назвали эту породу собак самой умной в мире.

ТОП-9 самых умных пород собак:

Английский кокер-спаниель Бордер-колли Континентальный той-спаниель Лабрадор-ретривер Шелти Немецкая овчарка Золотистый ретривер Пудель Бордер-терьер

Какие собаки являются настоящими охотниками

Ранее в PetsRadar назвали семь пород собак, которые являются настоящими охотниками. По словам экспертов, эти собаки очень активны.

В частности, эксперты выделили добермана и бордер-колли. Также в рейтинг вошла порода джек-рассел-терьер, которая изначально была выведена для помощи в охоте на лис.

