Главное во время прогулки с собакой – быть готовым уделить немного времени ее обучению.

Многие владельцы домашних питомцев удивляются, когда на улице тихо, вокруг нет ни машин, ни животных, а собака тянет поводок так, будто впереди ее ждет колбасный завод.

Кому-то может показаться, что она просто упрямая или делает это намеренно, другие волнуются, чтобы ошейник не пережимал ей шею. Но, скорее всего, причина кроется не в окружении и не в интеллектуальных способностях животного, а в том, как вы с ней взаимодействуете.

О том, как научить собаку не тянуть поводок, в комментарии для УНИАН рассказала сертифицированный кинолог Леся Сударская.

Что делать, если собака тянет поводок, и каковы могут быть причины такого поведения

По словам кинолога, собака спешит исследовать мир и ей неинтересно с владельцем. То, что находится вокруг – кошки, люди или просто небо и облака, интереснее, чем "якорь" сзади.

"Владельцу нужно задуматься над тем, что не так. Собака не должна интересоваться владельцем только потому, что он ее владелец, она даже об этом не знает. С животным рядом просто идет существо, которое ей скучно", – советует эксперт.

Каждый хозяин должен понимать, как приучить собаку не тянуть поводок, если она не реагирует на команды. По мнению Сударской, нужно стать интересным и непредсказуемым для собаки:

"Если вы идете на прогулку с щенками и молодыми собаками, которые любят тянуть поводок, то берите с собой игрушки, лакомства и имейте какую-то цель. Щенков стоит возить в новые места, показывать, что вы прокладываете дорогу", – объясняет специалист.

Сударская говорит, что во время дороги к месту выгула владелец может разговаривать с животным, можно показать ему игрушку, предлагать поиграть, потягаться, если рядом нет детей или других людей. Все это можно делать, когда собака на поводке, и тогда ей становится интересно с хозяином.

"Как поиграете с животным – спрячьте игрушку, но так, чтобы собака это увидела. В таком случае пес будет идти и "пасти", когда человек снова достанет игрушку. Идеальный вариант – возьмите орешки и сухой корм для собак и делайте вид, что едите корм и вам очень вкусно. Можно говорить: "А мне вкусно, ням-ням-ням". Собака в таком случае не будет тянуть поводок, она будет следить за владельцем", – добавляет кинолог.

Как отучить собаку тянуть поводок - сколько времени это занимает

По словам специалиста, все зависит, в частности, от размера собаки. Маленьких собак отучают очень легко - чем сильнее животное тянет, тем быстрее владелец замедляет ход или даже останавливается. "Так нужно повторять много раз, и тогда маленькая собака, например, чихуахуа, понимает, что чем сильнее она тянет, тем медленнее они двигаются. И животному становится неинтересно, оно перестает тянуть поводок и останавливается", – добавляет кинолог.

Согласно экспертному мнению Сударской, время, через которое человек получит результат, зависит от его настойчивости: если вы поставили цель понять, как отучить собаку тянуть поводок, и каждый день занимаетесь с животным, например, 5 минут утром, столько же времени в обед; если вы во время каждой прогулки выделяете время на упражнение, контролируете животное, не даете ему ошибаться, то результата, по словам эксперта, можно добиться за месяц или два-три.

Но по словам Леси с большой собакой такой "фокус" не пройдет, потому что она может потащить человека за собой:

"Больших собак я рекомендую водить к дрессировщику на площадку, потому что если у человека нет опыта, он может потратить на дрессировку очень много времени и не получить результата".

То есть если собаке удастся один раз не послушаться человека или обмануть его, она будет делать это постоянно.

Поэтому лучше собаку сразу учить правильно, чем пробовать десятки методик и потом говорить, что они не работают. А не работать эти методики могут именно у этого человека. "Иногда, – советует кинолог, – 3-4 хороших занятия с инструктором хватает, чтобы человек получил понимание того, что делать дальше, и мог работать с животным самостоятельно".

"Я исхожу из того, что большинство людей берут собаку щенком или молодой. Как только закончились прививки, пес может выходить к другим животным – с ним можно начинать заниматься", – объясняет знаток.

При воспитании собаки, исходя из советов Сударской, важно быть последовательным: сегодня вы не позволили что-то делать, завтра не позволяете и послезавтра – не позволяйте. Если вы куда-то идете сегодня и требуете от собаки внимания и игры с собой, то значит так нужно делать постоянно, пока это не станет моделью жизни.

Далее эксперт объясняет, что пес через год уже будет взрослым, и если человек пропустил первые полгода жизни животного, то каждый следующий месяц работать с собакой будет становиться все сложнее и сложнее:

"Собака будет взрослеть и становиться подростком, и будет вести себя, как и дети в подростковом возрасте, – будет более непослушной и упрямой. Поэтому не стоит терять время".

Как отучить взрослую собаку тянуть поводок быстрее всего – существует ли экспресс-метод

Эксперт признает, что существуют экспресс-методы решения проблемы с поводком – в частности, в военном, служебном, поисковом собаководстве. С такими собаками никто не будет год "играть", чтобы они запомнили, что им нужно делать. Но эти методы не используют для обучения гражданских животных. "Если экспресс-метод попытается воплотить в жизнь человек, у которого нет опыта, то он может только ухудшить поведение собаки", – предупреждает Сударская.

Экспресс-метод, как приучить собаку не тянуть поводок, включает в себя очень тонкие и серьезные инструменты. Порекомендовать такой метод неподготовленному человеку – "это все равно, что дать ему набор хирургических инструментов и сказать: "На YouTube можно посмотреть, как проводят операцию – так что сделайте это сами", – шутит кинолог.

Если у человека нет возможности долго гулять с собакой и обучать ее, то физические нагрузки для животного можно делать, как и для человека в тренажерном зале. Вы можете в пределах квартиры предлагать собаке ползать, через что-то прыгать, что-то искать. "Можно прятать лакомства – собака будет интенсивно обнюхивать жилье, а это тоже физическая нагрузка", – советует Леся.

Чего категорически нельзя делать, когда собака тянет поводок

Когда собака тянет поводок, ничего не помогает, а терпение уже на пределе, люди могут сделать что-то, что только еще больше навредит животному.

Эксперт отвечает на вопрос, что ни в коем случае нельзя делать в таком случае: "Если у человека не хватает силы для того, чтобы сделать правильный хлесткий рывок ошейником, то я не рекомендую делать рывки".

Во-первых, в том, что когда владелец просто дергает собаку неуверенно, "как козу", то в этом никакого смысла нет. Поводком не дергают; нужно учиться делать специальное движение, благодаря которому через ошейник к животному поступит сигнал "не спеши".

"Этому движению нужно учиться", – продолжает Сударская, – "Пока собака молодая и не обученная, я не рекомендую поводок в форме рулетки".

Далее она объясняет, почему именно так считает: в какой-то момент животное может сделать резкий рывок, вырваться вперед на всю длину рулетки, запутаться и может попасть кому-то под ноги или, не дай Бог, под машину, или под другую агрессивную собаку".

Как вы понимаете, и с этим есть проблемы. Поэтому, заключает эксперт, сначала щенок на обычном поводке приучается вежливо ходить в городе, и после этого его можно переставлять на рулетку.

справка Сударская Леся Сертифицированный кинолог Более 20 лет является членом Кинологического союза Украины. Имеет Рабочую книжку дрессировщика, призер ряда соревнований. Около 15 лет занималась дрессировкой собак. Также имеет официально зарегистрированный питомник. 18 лет опыта работы грумером. Член команды зооцентра для собак Dog's Sport&Show.

